21 Mayo 2019 04:10:00

Pleito PRI PANAL por regiduría

QUIEN SE ENCUENTRA ENTRE la espada y la pared es el dirigente del PRI Raúl Vela en Piedras Negras, esto luego de que ya han transcurrido casi cinco meses del primer año de la administración municipal y su partido aún se encuentra entrampado con la designación de la persona que debe ocupar la silla que dejó la excandidata a la alcaldía Sonia Villarreal…



POR UN LADO EL Revolucionario requiere ya esa curul municipal para el contrapeso que como primera minoría debe ejercer, pero por otro lado se entramparon con el partido Nueva Alianza ya que este reclama que por equidad de género y turno le corresponde…



ANTE ESO LO QUE QUEDA claro es que al final la coalición funcionaba para el triunfo, pero no para la derrota porque finalmente era el PRI quien llevaba toda la responsabilidad y el esfuerzo en la campaña, pero eso no lo entiende el PANAL, partido que por cierto ha perdido su registro y a pesar de ello reclaman, por equidad, ese asiento en el Cabildo de Piedras Negras…



VEREMOS Y DIREMOS PARA cuándo se soluciona esto, pero por lo pronto son cinco meses de que el PRI o al PANAL les falta un regidor…



III



BLINDADA AMANECIÓ LA REGIÓN Carbonífera y también la zona norte de Coahuila, esto luego de los hechos que se presentaron entre San José de Aura y mineral La Florida en los municipios de Progreso y Múzquiz…



SUSPENSIÓN DE CLASES, PÁNICO ENTRE el sector comercio y en las actividades laborales y situaciones complicadas es lo que se registró en este inicio de semana tras hechos de violencia que comenzaron desde el sábado en la madrugada…



Y ES QUE LA COMUNIDAD aún no se reponía del ataque y abandono de cinco cuerpos en Nueva Rosita, contra la oficina de la Fiscalía del Estado que recibió cerca de 200 disparos y cuyo hecho ha obligado a que se decida reubicar esa oficina de ese lugar que está frente a una escuela, al lado de una maquiladora y a pocos metros de la central camionera…



APENAS SE REPONÍA la población del susto del sábado en la madrugada, cuando ya estaba el domingo por la noche con otro tema peor aún, pues la cifra que se manejaba en los círculos oficiales era de seis abatidos civiles armados y un policía herido, pero en los círculos policiacos extraoficialmente se habla de más de 20 civiles abatidos…



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME acompañado de los mandos militares de la zona y la región, así como del fiscal del Estado Gerardo Márquez, y del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, convocaron a los alcaldes de la Región Carbonífera así como algunos de los Cinco Manantiales para explicar la situación y plantear las estrategias a seguir…



III



ACA EN PIEDRAS NEGRAS LAS cosas que suceden en materia migratoria no es casualidad, ahora por el tema migratorio, donde se vieron involucrados un grupo de más de 20 africanos, quienes pretendían cruzar a la fuerza por el puente internacional dos…



POR FORTUNA FUERON CONTENIDOS, pero las cosas las ha dejado claras el encargado de coordinar el tema migratorio de Piedras Negras con los de Aduanas y Protección Fronteriza. Aquellos que están en espera de revisar su caso para solicitar asilo político que intenten cruzar de forma irregular ya no serán apoyados en los albergues y serán consignados allá o del lado mexicano si es necesario…



Y ES QUE YA CON los incidentes de los migrantes centroamericanos que se cruzaron corriendo por el puente se puso en riesgo la buena convivencia y operatividad del puente uno, como para que ahora los provenientes de África, entendemos que están desesperados, pero en su desesperación se llevarán de encuentro a los nigropetenses…



III



DONDE SE ESPERAN YA NOVEDADES es en la investigación del tráfico de influencias de las carboeléctricas de CFE de Nava, pues ya en la capital del país se hizo eco el asunto y podrían rodar cabezas…



POR LO PRONTO YA SE detectaron los intentos de cambiar los nombres de las constructoras que fueron subcontratadas por Magaldy, la empresa italiana que tiene a su cargo la obra pero que nada más está como ganadora de la licitación, pues todo parece indicar que dobló las manos con el alto funcionario de CFE que le ordenó que los trabajos se hicieran con las empresas de raíces tapatías y nigropetenses propiedad de la familia del alto funcionario al precio que él les ordenara…



PERO RESULTA QUE NO solo eso se ha manejado de forma irregular, sino hasta la más mínima banqueta o cerca de las plantas carboeléctricas las cuales todos los suministros y trabajos han sido con estas empresas tapatías nigropetenses…



VEREMOS Y DIREMOS EN qué termina este asunto que ya se tiene en la oficina del delegado Reyes Flores Hurtado y también en la del director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz…