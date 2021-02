06 Febrero 2021 03:10:00

Pluris divide al PRI

Tan simple como que Alejandro Moreno Cárdenas debe renunciar a la dirigencia nacional del PRI por repartir las diputaciones plurinominales como botín, entre los que integran el CEN y sus familias.



La reacción de integrantes de Corriente Democrática, Ulises Ruiz y compañía, no se hizo esperar cuando trascendió el listado de quienes tienen asegurado el escaño o la sucesión en la Cámara de diputados, entre ellos Rubén Moreira.



Pretendieron insultar la inteligencia de los priístas, pensando que son inocentes, idiotas o “borregos”, dirían los inconformes que exigen el cese de “Alito”.



La verdad esa directiva se vio gandalla, ambiciosa, para acabar pronto ladrones de banqueta a los que les interesa sólo su beneficio personal y a la retizanda la militancia.



Otros rateros



Los del PRI se agandallan diputaciones plurinominales y los de Morena se roban billetes, dinero constante y sonante, al tener trabajadores en el CDE negándoles el derecho al salario prometido.



De ahí que los empleados se quejan de tener un año sin recibir su salario, piden a los diputados federales su intervención para que Juan Casas el tesorero, Mario Delgado como dirigente o quien sea en el CEN de Morena resuelva y les pague su salario.



Ahí los de Morena, que no roban, no mienten y no traicionan, a estas alturas quién les cree.



A propósito, varios legisladores de Coahuila los que se sientan hablar y pedirle favores a Mario Delgado para nominar candidatos, hay tienen otra tarea pendiente.



Poca mad…era



Una vez más los funcionarios de 4a no saben respetar acuerdo, tratos, vaya ni la palabra porque tiene poca mad…era de políticos, pues habiendo un trato con Alonso Ancira en días recientes deciden darle prisión preventiva suponiendo se fugaría.



Los dueños de AHMSA y Julio Villarreal y socios habrían entregado el 26 de enero acuerdo firmado y compromisos de pago, los 200 mdd que tanto le interesan a AMLO, claro retirando la orden de aprehensión.



Le dieron “el sabadazo”, nada le valió a Ancira para librarlo de esos días, hacerlo pasar algunos días en prisión preventiva, empezando semana saldrán con otro cuento esos de la 4a...



Arranca Ecoparque



Si algo necesitan habitantes de Monclova y la región son áreas de esparcimiento familiar, así que el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, se compromete abrir el Ecoparque en estos días.



Cuestión de ajustar el plan de acceso, las medidas preventivas de salud es asunto de vida y muerte, adaptarse a la nueva normalidad responsabilidad de todos.



Vacunas



Los que mandan en el programa Bienestar se declaran listos para arrancar el programa de vacunación a 40 mil personas mayores de 60 años a partir del 16 de febrero en los centros previamente definidos.



Faustino Arocha, jefe de la Jurisdicción 04 de la Secretaría de Salud, sólo sabe que será en puntos como el IMSS, Secretaría de Salud, Casa Meced en el Oriente y en municipios de la Región Centro en salones o centros de salud.



Lo que no saben o no quieren decir Faustino ni Claudia Garza del Toro, la responsable del programa Bienestar, es qué vacuna es la que aplicarán, Pfizer y Biotech, la rusa Spuntik o bien la Cansino, que es de una sola dosis.



Y como los viejitos lo que desean es sentirse protegidos contra el méndigo Covid-19, pues se dejarán aplicar cualquiera, que según justifican tiene más de 90 y menos de 100 de inmunidad.



Sea por Dios, venga la vacuna, gringa, rusa, china, que más da.