17 Abril 2019 03:31:00

Población

Mucha gente cree que está pensando cuando simplemente está reorganizando sus prejuicios.POBLACIÓNCharles Eugster, un chavo vivaz de 93 años, dice en su plática de TED en Zurich, Suiza: “Pronto habrá 8 mil millones de seres humanos vivos sobre el planeta. Si el mundo sufriera una epidemia devastadora en la que muriera la mitad de su población, de todos modos habría el doble de seres humanos que existían cuando yo era niño”. https://www.youtube.com/watch?v=rGgoCm1hofM CABALLOSEl Erny: “La cuadra de caballos de la Doña (en Francia, regalada por su marido Alex Berger) la conformaban 87 cuacos. Muchos de ellos con nombres mexicanos donde destacaban Chingo y Verga, Zapata, Río Escondido, Doña Bárbara, Doña Diabla, María Bonita. Cuando le daban ganas de montar a la Doña decía: ‘Ahorita vengo, me voy a montar en la Verga’.A lo mejor le puso así al caballo pensando en el Flaco de Oro, pues decían que Agustín tenía un ‘macanón’ que por poco le saca un ojo a la Doña.Premios que ganaron los caballos de la cuadra de María Félix. El Gran Derby francés del Jockey Club con su caballo Caracolero. El Gran Derby de Irlanda en Dublín con su caballo Malacate. El Prix Round Point con Nonoalco, uno de sus caballos favoritos (lo vendió en $3.3 millones de dólares hacia 1975). El Steeplechase de París con la yegua Verga”. https://www.youtube.com/watch?v=S4PYPiknOdA NONOALCO“Nonoalco, palabra no castellana, sino de la lengua náhuatl, azteca o mexicana. Deformación o transformación fonética de Nonohualco, de nonohualli y la preposición de lugar ‘co’. El término nonohualli es interpretado de varios modos: Por Seler (Gesamelte Abhandlungen) al traducir el poema XI de los recogidos por Bernardino de Sahagún, hacia 1537, en Tepepulco.Según el sabio alemán, el vocablo vendría de ‘nontli’, ‘mudo, el que no puede expresarse’. Nonohualco sería ‘lugar de mudos’, por ser personas que no pueden comprender la lengua de sus vecinos. Contra esta etimología tenemos que el vocablo se debería formar así: ‘nontlan’, ‘nontipan’, lo cual no ocurre en textos en lengua náhuatl.La forma es verbal y por lo mismo pide su derivación. Apuntada por Torquemada (I, 256-b), aunque no razonada, es etimología derivada de ‘onohualli’. De ahí ‘Onohualco’ id. que ‘Nonohualco’. La ‘n’ inicial debe explicarse por lo común determinativo in asimilado al nombre. La forma es ‘in’ ‘onohualco’, de donde ‘N’onohualco’ es el presente ‘Nonohualco’. El vocablo es de origen nahua y significa: ‘Donde hay pobladores’”.ELEMENTOS SEMÁNTICOS1. nonohualli. Sustantivo verbal derivado de ‘onohua’, que es forma impersonal del verbo ‘onoc’ que significa ‘estar tendido, estar colocado, habitar, estar de pie en un sitio’. De donde el sentido de ‘haber población en la cual se hallan de asiento habitantes’. Como ‘anohualco’ tenemos ‘nepopohualco’: ‘donde se cuenta a las personas’, o sea el lugar del censo. Se llaman así varios lugares en que se hizo la cuentade los habitantes.2. Locativo ‘co’ que indica inmanencia interior en el objeto señalado por la raíz, en contraposición con pan que indica inmanencia exterior. Así, ‘calco’: (dentro de ella), y ‘calpan’: en la casa (fuera de ella); ‘atenco’: en la orilla del agua (por dentro), y ‘atempan’: en la orilla del agua (por fuera). El sentido del término ‘Nonohualco’, Nonoalco es: ‘en donde hay personas que habitan’.Famosos son el Nonoalco cercano a Tula y el Nonoalco cercano al mar, en donde se fue a encontrar Quetzalcóatl con personas que habitaban allí, sin ser conocidos suyos. En la Ciudad de México, al noroeste, tenemos el barrio de Nonoalco, estancia de personas anteriores a la entrada de los aztecas a la laguna.Por las cercanías de Mixcoac hay otro Nonoalco. Todo lugar en que hay habitantes y que la lengua de los advenedizos no es comprendida es un ‘nonohualli’, y sí se dice en forma locativa, un nonoalco o nonualco”. (Ángel María Garibay K., académico). https://mx.answers.yahoo.com/questionindex?qid=20060827000025AAafgwc