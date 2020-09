28 Septiembre 2020 04:10:00

Poco arrastre

De por sí las elecciones “huérfanas” para elegir diputados locales nunca han sido atractivas para los ciudadanos y ahora la pandemia ha exhibido las pobres propuestas, la poca preparación y el poco oficio de muchos aspirantes a ocupar una curul en el Congreso del Estado.



El debate de este domingo, en el que participaron 10 de los 12 candidatos registrados en los distritos de la Región Centro, tuvo en su mayor pico de audiencia en YouTube medio centenar de vistas, aunque la presidenta del IEC, Gabriela de León, tiene otros datos.



Según las cifras que le pasaron, el debate alcanzó a 10 mil 829 personas, con 7 mil 183 interacciones y 3 mil 600 comentarios en su página de Facebook.



Lo cierto es que Movimiento Ciudadano no registró participante y la candidata del Partido Verde, Thalía Alejandra Treviño Gutiérrez, que en teoría hubiera sido la más interesada en el debate cuyo tema fue el medio ambiente, simplemente no se presentó… y eso que la participación era virtual.



Alianzas de guerra



Pese a lo tibio de las campañas, al interior de los partidos y sus candidatos la grilla está fuerte. Ya salió a relucir que Ana Rosa Martínez, de Movimiento Ciudadano, por el Distrito 15, se alió con Amal Esper, del PAN, por el Distrito 14, para boicotear la campaña de Alfonso Danao, quien también va por el 14, pero con la bandera naranja de Movimiento Ciudadano.



Dicen los enterados que Amal Esper también anda tratando de boicotear a su compañera panista Nancy Núñez, del Distrito 15, para, efectivamente, apoyar a su amiga Ana Rosa Martínez.



Calambres



El proceso electoral está en marcha en Coahuila y conforme avanza, aunque a nivel nacional pudiera no tener gran relevancia, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ha estado lanzando dardos muy precisos para desacreditar a sus adversarios políticos. A pesar de que es un tema viejo, la semana pasada salió a relucir en la mañanera el nombre del exgobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy, involucrado en el tema del complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, asunto por el que el sabinense fue inhabilitado varios años por la Secretaría de la Función Pública.



A asegurar obras



Y como el horno no está para bollos con el Presupuesto de Egresos de la Federación, este lunes el gobernador Miguel Riquelme inicia una gira por las cinco regiones para encabezar reuniones del Impuesto Sobre Nóminas. Hoy estará en Torreón.



La idea es que el Ejecutivo estatal empiece a cabildear obras a largo plazo a través de Asociaciones Público Privadas (APPs) y dejando como garantía a futuro los recursos del ISN.



Le gustó Saltillo



Quien al parecer se enamoró de la capital de Coahuila y le gustó para vivir, es el sabinense y policía de carrera Antonio Arizpe Mireles, luego de retirarse tras ocupar altos mandos en la desaparecida Policía Federal de Caminos.



A Toño Arizpe se le recuerda por ser a quien Rogelio Montemayor le pidió un proyecto para reestructurar a la Policía Estatal, y que cumplió gracias a la mano del lagunero Romeo Campos de la Peña.



Arizpe es recordado por haberle recomendado a Montemayor elementos como Juan Rafael Carreón Garrido y Rubén Victoria Ramírez, quienes no gozaron de la mejor reputación.



44 otoños



Polémico, siempre en el ojo del huracán por su muy peculiar manera de llevar el sacerdocio, este domingo cumplió 44 años Adolfo Huerta Alemán, el famoso Padre Gofo, quien hace poco estuvo batallando con su salud, pero que se recuperó satisfactoriamente y ayer pudo celebrar con su familia.



Más parecido físicamente a Ozzy Osbourne que a un sacerdote católico, Gofo ha abanderado causas políticas muy a su manera y no siempre respetando los acartonados protocolos de la Iglesia Católica: sexo, droga y rock and roll.