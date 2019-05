25 Mayo 2019 04:10:00

Poco o de nada sirve

Poco o de nada sirve que el alcalde Alfredo Paredes vaya una vez por semana a Servicios Primarios porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.



Es decir, las vistas del edil son programadas y cuando le toca ir todo encuentra en orden.



Pero apenas sale y aquello se convierte en un caos.



Servicios Primarios es uno de los departamentos que más dolores de cabeza da al Ayuntamiento.



Tener a un Mario Villarreal como titular no sirve de mucho cuando está más dedicado a sus sueños guajiros de ser candidato a la alcaldía.



Amén de que el también empleado de AHMSA es señalado de hostigar a las empleadas.



Los problemas con los trabajadores de limpieza no son menores y en más de una ocasión el sindicato amaga con parar por el trato que reciben de otro que también, dicen, se siente director, Roberto Piña.



Vaya usted a saber por qué si es un “alto funcionario” de Servicios Primarios tiene su oficina todavía a un lado del despacho del alcalde, desde donde despachaba cuando era el secretario particular.



Sorprendente el cambio de la síndica del PAN en Ciudad Frontera.



Laura Moreno fue de las más aguerridas en aquella junta de Cabildo cuando hasta los mismos priístas le dieron la espalda al alcalde Florencio Siller.



La síndica panista cuestionó todo, criticó al edil por el desaseo en la cuenta pública.



Pero ahora parece otra, es otra, no es la misma.



En la más reciente sesión del Cabildo, Laura hizo un reconocimiento al alcalde y a la primera dama por cómo están organizados en el DIF municipal.



A un lado tenía a Ramiro Liñán que no le quitaba la vista de encima a su compañera de partido.



Moreno dijo estar sorprendida porque en el DIF tienen equipo de primer mundo, que no tienen ni el mejor hospital privado de Monclova.



Poco le faltó para pedir un aplauso del respetable para el alcalde.



Las fallas que hay en las oficinas de Recaudación de Rentas son debido al sistema que frecuentemente se satura.



Es lo que obliga a los contribuyentes a tener insistir para poder obtener una cita.



Cristina Amezcua rechaza tajantemente que le falten láminas.



A decir de la titular de la dependencia, desde que tomó las riendas no ha tenido jamás le han faltado placas.



San Juan de Sabinas, donde gobierna Julio Long, es otro de los municipios donde los panistas votaron por Mario Dávila.



Allá también rechazan al líder espurio, Jesús de León Tello.



Ya no quieren que pase lo mismo que en Monclova, de ahí pues que ahora echaron por delante a Karla Osuna que según es la secretaria general del CDE.



Primero es una dama y nadie se atrevería a decirle alguna grosería a la ex senadora.



Pero además no fue una reunión similar a la de la capital del acero, Karla se reunió en petit comité con Rubén Buendía, lejos de la mirada de la militancia albiazul.



En San Juan de Sabinas están en la misma postura. Hasta que resuelvan los tribunales trabajarán a la par con el dirigente estatal, el que sea, Mario Dávila o Chuy de León.



Sin sorpresas en el proceso que vivió la Universidad Autónoma de Coahuila.



Resulta que un 91.69 por ciento, o sea, 26 mil votos, sirvieron para avalar las reformas a los estatutos de la Máxima Casa de Estudios.



Ya le adelantábamos que era un proceso de trámite, un gasto innecesario porque el resultado es el que ya tenían arreglado.



Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC, fue líder del PRI y sabe bien las mañas.



Haiga sido como haiga sido, la Reforma al Estatuto entrará en vigor 30 días hábiles después de que la Comisión de Honor y Justicia lo valide, por lo que la Universidad se estará rigiendo por él para el siguiente ciclo escolar.