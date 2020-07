24 Julio 2020 04:09:00

Podemos vencer al virus

Cuando escuchamos todos los días que se confirman otros 200 o 300 contagios; que el virus mató a otros 15 o 20 coahuilenses (que es precisamente lo que ha sucedido en los últimos 15 días), corremos el riesgo de “acostumbrarnos”, de normalizar una situación que de suyo es terrible.



No podemos hacerlo; sería tanto como claudicar en una guerra que se encuentra lejos de terminar pero que podemos ganar. Con un esfuerzo masivo y sostenido es posible romper la cadena de contagios.



Si la gente se lava las manos regularmente, usa cubrebocas y mantiene, siempre, la sana distancia, estos tres comportamientos simples podrán detener la pandemia de Covid-19.



El ignorar estas medidas básicas de autoprotección y de elemental respeto a los que nos rodean, representa el más irresponsable de los actos y una contribución, en mayor o menor medida, para que cada día tengamos en Coahuila 300 contagios confirmados y un altísimo y doloroso índice de fallecimientos.



No, no podemos ceder; no debemos permitir que el virus se siga propagando, matando y robando cada día un poco más de nuestra calidad de vida.



Porque esta es una batalla que podemos, que debemos ganar, lo invito a que se convierta en un soldado de trinchera en esta guerra contra el Covid y que sea vigilante y promotor de que se cumplan las medidas y protocolos sanitarios en su entorno.



Hacerlo, créame, marcará la diferencia.