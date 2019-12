23 Diciembre 2019 04:10:00

Poder de convencimiento

Si en Coahuila hay un juez contestatario, se llama Hiradier Huerta Rodríguez. Tiene a su cargo un juzgado penal en Monclova y preside la Asociación Estatal de Jueces y Funcionarios Judiciales en Coahuila, y a la anterior administración del Poder Judicial la tuvo a tiro por viaje con procedimientos de amparo y quejas por decisiones que se tomaron. La última fue este mismo año, cuando le negaron el derecho de competir por una magistratura.



Pero si algo prometió el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, fue apertura, diálogo y transparencia y la relación y trato con los jueces de las distintas regiones del estado empezó a dar resultados, al grado de que el juez Hiradier Huerta se desistió de todos y cada uno de los procedimientos legales abiertos en contra del propio Poder Judicial. Pa’ los trompos, son las cuerdas.





Con botas y texana



Si algo no faltó en la posada del Partido Revolucionario Institucional fue baile y los más solicitados por las dirigentes de la Región Sureste fueron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quienes se llevaron la tarde. Con botas y hasta tejana de varias equis, de las caras pues, Riquelme y Manolo partieron plaza en el salón que se localiza por el rumbo del norte de la ciudad.



Un tanto por la época decembrina y otra por que está en puerta el proceso electoral para renovar el Palacio de Coss, pero el caso es que hubo buen ambiente y los priistas dejaron ver unidad interna en el festejo al que acudieron diputados locales, integrantes del Gabinete estatal, funcionarios municipales, los alcaldes de Ramos Arizpe, “Chema” Morales y Arteaga, Everardo Durán, y los dirigentes del PRI Coahuila, Rigo Fuentes Ávila y Lucía Azucena Ramos Ramos.





Se perfilan



Por cierto, a la posada priísta también dijeron presente y se llevaron aplausos y buenos comentarios de la militancia algunos de los que se perfilan como candidatos al Congreso del Estado, el próximo año. Muy bien le fue, por ejemplo, al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, a quien sus fans ven como abanderado a una diputación local, o bien a la alcaldía en las intermedias del 21.



Hilda Flores Escalera, quien se perfila como posible candidata a diputada local por el Distrito 15 de Saltillo, también se llevó aplausos, al igual que Álvaro Moreira Valdés, quien iría por el Distrito 16, según los propios priistas, el terreno electoral más fácil en el estado.





Posada color azul



Los que también tuvieron posada, pero en Torreón, fueron los panistas. Los que toman las decisiones al interior del albiazul se reunieron con la estructura electoral de la Perla de la Laguna y si bien no hubo baile, como en el caso de los priistas, sí le pegaron a la piñata.



Estuvieron el blanquiazul de moda, Marcelo Torres Cofiño, quien aprovechó para despedirse de los militantes como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; Jesús de León Tello, para más señas dirigente de Acción Nacional en Coahuila y excandidato a senador y a gobernador, Guillermo Anaya Llamas, a quien más de un panista le ve ganas de competir por una diputación local el próximo año, pero otros aseguran que el también exdiputado federal no trae muchas ganas de salir a la calle a tocar puertas y prefiere amarrar el primer lugar de la lista de preferencias.





Cierra Luz y Magia 2019



El Sistema DIF Coahuila cerró la noche del domingo los desfiles del programa Luz y Magia 2019. El recorrido fue por todo el estado y terminó en Torreón, en un evento al que acudieron miles de vecinos de los distintos sectores. Estuvieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y su esposa, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila.



El martes fue en Monclova; en Saltillo, el jueves; luego la caravana de luces y personajes de Navidad se presentó el sábado por las calles de San Pedro y finalmente el recorrido concluyó en la Perla de la Laguna.





Arrancar con todo



Esta semana el alcalde Manolo Jiménez encabezó la reunión del Gabinete del Gobierno municipal de Saltillo para evaluar logros alcanzados en 2019 y trazar las metas para el próximo año.



Nos comentan que al Alcalde se le vio entusiasta y optimista, de buen ánimo y echado para delante. Pidió a sus colaboradores redoblar el paso para arrancar con todo el año 2020 y superar los logros alcanzados en este año que está por terminar.





Llevaron Posada



En donde aprovecharon las fiestas decembrinas para aproximar a los distintos agrupamientos policiales con los ciudadanos, fue en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde manda José Luis Pliego Corona.



Resulta que los distintos agrupamientos de la Policía del Estado se organizaron y llevaron posadas a niños que habitan en sectores vulnerables de varios municipios. En Allende tocó al Grupo Bravos; en Piedras Negras, al Grupo Dragones, los dos de la Policía Especializada. Esta misma corporación llegó con regalos y bolos a colonias del sector suroriente de Torreón y el Grupo Fénix, de la Policía de Reacción, hizo