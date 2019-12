14 Diciembre 2019 04:09:00

Políticas públicas ficción

México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni reciben capacitación. Estos representan 22% de la población joven, cifra muy superior al promedio de 15% en la OCDE. Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vulnerables representan más de 87% de este grupo.



Y en teoría, el programa insignia de la mal llamada cuarta transformación es el llamado Jóvenes Construyendo Futuro, el cual fue creado para apoyar y ayudar a salir de su situación actual a miles de jóvenes mexicanos que, por alguna razón no estudian ni trabajan, lo cual es muy loable y una propuesta interesante para nuestros jóvenes; sin embargo, a 10 meses de su creación, solo el 1.5% de quienes se encuentran dentro de programa ha sido contratado.



Veamos las cifras a detalle: de acuerdo a la información oficial, durante estos meses en que funciona el programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha incluido a un millón 3 mil becarios en 157 mil centros de trabajo, de los que se han contratado solo a 15 mil, es decir uno de cada 100 jóvenes.



Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reporta que se ha gastado únicamente 32% del presupuesto que debería haberse ejercido. El gasto esperado era de 15 millones de pesos, el gasto ejercido ha sido de 4 millones de pesos; por ende, el subejercicio corresponde a 10 millones de pesos.



Con esta información, claro que se antojan lógicos semejantes resultados, es evidente su fracaso y nuestros jóvenes padecen la sombra del desempleo y la incertidumbre de un futuro mejor.



Ahora bien, Jóvenes Construyendo el Futuro, además, carece de reglas de operación y de mecanismos de seguimiento y evaluación, así como la falta de transparencia en su ejecución.



Los programas sociales del Gobierno federal son campo fértil para la corrupción, la opacidad y la simulación al carecer de la estructura de rendición de cuentas, por lo que desde el Congreso buscaré que las y los jóvenes tengan verdaderas oportunidades para participar económicamente en la sociedad y estudiar.



Ojalá pronto el Gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomen y acepten corregir e ir por el camino de la justicia social verdadera, misma que se basa en el respeto a la ley, la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia en el ejercicio del gasto público.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.