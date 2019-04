05 Abril 2019 04:10:00

Políticos en la ópera

Plácido Domingo reunió en la Plaza Mayor de Torreón a miles de laguneros, vecinos de otras regiones del estado, empresarios y a representantes de la clase política estatal...



En primera fila fueron vecinos de asiento el alcalde anfitrión, Jorge Zermeño Infante, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien llegó acompañado por su esposa Marcela Gorgón y el alcalde Manolo Jiménez, de Saltillo.



También dijeron presente el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien estuvo en casa, y el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Muy cerca de ellos, el notario público y exconsejero electoral, Leopoldo Lara Escalante, quien al parecer en breve recibirá nombramiento en la administración estatal…



DIPUTADOS Y EMPRESARIOS



El que anduvo muy solicitado para saludos y selfies fue el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Marcelo Torres Cofiño. También estuvo el coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de Coss, Jaime Bueno Zertuche.



El cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, coreó buena parte del repertorio de boleros que el tenor cantó junto con su hijo y homónimo.



Desde Monclova viajaron para ver y escuchar el concierto los empresarios Salvador Kamar Gómez y Alonso Villarreal de los Santos y, desde Saltillo, Juan Ramón Cárdenas Cantú.



TODO EN ORDEN



El que no disfrutó mucho el concierto, porque le tocó andar metido en la chamba, fue el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona.



No hubo reporte de incidentes, y en buena medida, nos comentan, fue por el despliegue de Fuerza Coahuila, en coordinación con la Policía Municipal, y el patrullaje de la zona que hubo desde el aire con la ayuda de un helicóptero.



PURA SIMULACIÓN



La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila ya tiene protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia y discriminación. Su Consejo Directivo lo aprobó y fue por unanimidad, lo cual suena bastante bien dados los acontecimientos de acoso y situaciones de golpes y abuso de profesores y exprofesores, exfuncionarios y alumnos en contra de estudiantes.



Peeero, el “logro” de la facultad que “dirige” Francisco Luis Yáñez Armijo quedó sólo en el papel, pues en la práctica no se nota, o por lo menos no de manera contundente, la participación de las universitarias, por ser precisamente las agraviadas.



Aquí algunos detalles: en la sesión del Consejo Directivo participaron 11 personas, entre profesores y alumnos, sin embargo sólo dos asientos fueron ocupados por mujeres. Después, en el evento en donde Yáñez Armijo anunció el Protocolo, igualmente las mujeres fueron relegadas: de 11, sólo 3 estuvieron en el presidium, frente a ocho varones. Pura simulación, fue el comentario recurrente de los propios estudiantes.



LO PRESUMEN



Pero no todo son problemas en la Universidad Autónoma de Coahuila. También hay motivos para presumir, como lo hizo el rector Salvador Hernández Vélez con el reconocimiento que este jueves recibió el biólogo Cristóbal Noé Aguilar González, a quien el gobernador Miguel Ángel Riquelme entregó el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Aguilar es doctor en biotecnología y tiene líneas de investigación en microbiotecnología y fermentación en estado sólido, entre otros. Ahí no más, destacó el rector al difundir el logro en sus redes sociales.



CONFIRMAN VISITA



Como lo anticipó El Marques, este viernes pisa territorio mexicano la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Viene como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y con agenda llena en temas migratorios, búsqueda de desaparecidos y atención a las familias de las víctimas. La noche de este jueves, después del concierto de Plácido Domingo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme confirmó que Bachelet estará en Saltillo este domingo.



La agenda de la visita de la exmandataria chilena en Saltillo la tienen directamente los colectivos de familias de personas desaparecidas; el Gobierno de Coahuila y el Grupo Autónomo de Trabajo en materia de desaparecidos sólo participan de apoyo.



Por cierto, la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a México, se da en uno de los momentos de mayor tensión en las relaciones con Estados Unidos, precisamente por el tema migratorio.



No está de más



Que el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, se tomó con bastante ligereza las supuestas amenazas de un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en contra de otros alumnos, sobre el supuesto tiroteo. Según el funcionario, los amagos ocurren con frecuencia y de hecho son el pan de cada día, por lo que no merece la pena prestarles atención.



Sin embargo, en las escuelas creen que don Higinio debería actuar con mayor prudencia y aprender en cabeza ajena, pues si bien es cierto Coahuila está exento de tragedias de ese tipo, hay experiencias cercanas que todo mundo ha lamentado. No está de más tener cuidado.