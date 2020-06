22 Junio 2020 03:48:00

Políticos jóvenes es lo que necesita México

Para la Organización Mundial de la Salud, es muy fácil estar emitiendo advertencias y recomendaciones, pero sin soluciones. Para su director Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que el mundo se encuentra en la fase más peligrosa de la pandemia del Covid-19. El relevante descubrimiento es porque la gente está cansada de quedarse en casa y porque los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía.La posición de la OMS, es muy cómoda desde el vitral de donde lo mira todo y no sufre el impacto que afecta más el coronavirus; además de la salud que es la economía.Tampoco han sido para descubrir una vacuna, ni mucho menos el decir cómo convivir en el mundo con el Covid-19, como lo ha hecho algunos mandatarios del mundo. La OMS solamente estira la mano para recibir su dinero de los países que están dentro de esa organización, pero están estancados en su única manera de resolver todo es quedándose en casa.La gente más que estar fastidiadas de estar encerrado en casa es que necesita vivir en un mundo donde la existencia del dinero es una herramienta necesaria no solo para adquirir bienes o pagar servicios sino es necesario para comprar vivires o alimentos.Hay que admirar a los líderes que se preocupan por su población, no solo tomando medidas para evitar el contagio del coronavirus sino también han visto la manera de no permitir que el mundo se hunda en la pobreza o literalmente que se paralice la vida.Para los coahuilenses el tener un Gobernador que no ha parado de trabajar sin exponer a la comunidad y a los medios de comunicación merece mucho respeto. Al igual que el Alcalde de Saltillo, el Ing. Manolo Jiménez Salinas que no para de trabajar para los saltillenses.Muy a pesar de la contingencia y un gobierno federal que tiene como pretensión cambiar el régimen de gobierno a una sociedad de pobres como solución para evitar el secuestro, mientras que el dinero de los mexicanos va a parar a los bolsillos de él y su familia; el Alcalde saltillense Manolo Jiménez Salinas, no para con sus obras sociales y con el apoyo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.Ambos siempre con las medidas sanitarias del consejo estatal y Sureste, porque de Hugo López Gatell, no más no dio el ancho para cuidar de los mexicanos aun con esas falsas invitaciones a que forme parte de la OMS, pero retomando el tema Manolo Jiménez Salinas, sigue con obras como es la pavimentación de colonias, el desarrollo de las zonas industriales y rurales del municipio de Saltillo, ampliación de carreteras industriales, obras de agua y gas, puentes peatonales, así como toda aquella infraestructura necesaria para el crecimiento de una sociedad moderna y que habían sido olvidadas durante años.Ni el gobierno de López Obrador y ni el coronavirus ha detenido a Manolo Jiménez Salinas, en la entrega de aparatos auditivos del programa “Escuchemos Todos por Saltillo”, que junto con su esposa Paola Rodríguez López, fundadora de la iniciativa ciudadana Apoyaré, llevan juntos para este sector de la población que a la falta de oír son apartados del núcleo familiar y sociedad.Cada vez queda más claro que la nueva política de México se tiene que hacer por gente joven como ellos, en donde tienen un juicio sano junto con su esposa en donde la unidad y el amor de una familia son los mejores valores para salir adelante porque siempre piensan en el legado de sus hijos y en la herencia para ellos que es la de una comunidad donde no exista carencias por parte de las autoridades locales y estatales. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org