30 Agosto 2020 04:10:00

Polleros con uniforme del INM

Parece que algunos nuevos empleados del Instituto Nacional de Migración vieron negocio en el tráfico de migrantes y prefirieron traicionar a la institución para la cual trabajan que realmente hacer su labor…



Ahí en el patio de la FGR en Piedras Negras se encuentra la combi del Instituto Nacional de Migración, cuya delegación está a cargo de José de Jesús Barajas, en donde un comisionado del INM y otro disfrazado con uniforme de la dependencia federal de forma traicionera para su función, llevaban a los migrantes para cruzarlos sin documentos hacia Estados Unidos por Santa Eulalia en Ciudad Acuña…



Lo que sigue es que esto se turne ante un juez federal en el juzgado tercero de distrito y aunque difícil será que los migrantes digan qué sucedía y cuánto les cobraban los dos polleros con uniforme, lo que sí queda claro es que de nueva cuenta en la subdelegación de Piedras Negras algo sucede y no es bueno…



Ahora ya no se combaten los delitos por violaciones a la Ley Federal de Población, sino que son los mismos empleados quienes realizan el tráfico de personas…





Roces entre INM y Policía Estatal



Con este asunto del arresto de los dos elementos uniformados del INM en presunto delito de tráfico de personas, arresto que realizaron los de la Policía Estatal Coahuila, PEC, no duden que inicie un roce entre las dos corporaciones, porque para nadie es un secreto que en la estatal hay uno que otro elemento que le gustan los autos chuecos y hasta recomendar por dónde cruzar ebrio hacia Estados Unidos…



Ojalá que hay aun diálogo entre la secretaria Sonia Villarreal, de Seguridad Pública del estado y el general Barajas del INM, antes de que se genere un problema de dimes y diretes o de reventones por parte del INM, en donde seguramente sí saben, pero no quieren actuar para detener a centroamericanos que van de paso…



Recordemos que el INM pude solicitar el apoyo de la Guardia Nacional como ente federal y con ello tener su equipo de seguridad para operativos en serio, de ésos que ya hace mucho no hacen los del instituto…



Los oficiales del estado actuaron en principio de forma correcta, pues incluso podría tratarse de una camioneta clonada del INM, pero eso no lo entienden en ocasiones los malos elementos…





Saturado el panteón por COVID



Aunque no se esperaba en esas magnitudes, a como se han presentado las cosas en los fallecimientos naturales más los relacionados con el Covid, el alcalde Claudio Bres ayer habló sobre el tema del panteón municipal y dejó en claro que ya se trabaja en eso, pues en los meses que faltan para que termine el año podría darse, al ritmo que vamos de pandemia más muertos naturales, que se sature el panteón de la Villa de Fuente…



La opción, ha dicho el alcalde nigropetense, es comprar un terreno y construir otro panteón o, en su caso, adquirirle a los antiguos socios del Parque Industrial Piedras Negras, vecinos del panteón, un buen número de hectáreas para ampliar este espacio…



No hay de otra, dijo Bres, para enero se requiere un panteón nuevo municipal o ampliar el de la Villa y para eso hay que invertirse y ya los regidores se han puesto a trabajar…



El panteón de Villa de Fuente fue construido en la segunda administración de Bres como alcalde de Piedras Negras, hace ya 15 años y hoy con condiciones extraordinarias por la pandemia su vida útil se ha recortado…





Recaudatorio el peaje, dicen texanos



A quien lo recordaron mucho este fin de semana en los cruces internacionales fue al alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, pues resulta que a pesar de que aumentó 40% el peaje de cruce para frenar la movilidad transfronteriza, esto simplemente no funcionó, es decir, los usuarios de los puentes simplemente dijeron que la medida es recaudatoria, pues hay aspectos más importantes que el costo que obligan a moverse a los residentes fronterizos entre una y otra ciudad…



Ayer sábado largas filas se observaron con destino hacia Piedras Negras, lo que deja en claro que el aumentar el peaje no funciona, 1.50 dólares más de cobro no son nada para los que deben venir a Piedras Negras o los Cinco Manantiales…



Eso sí, no duden, muy contentas estarán las arcas de la ciudad de Eagle Pass, pues se recupera algo de los millones de dólares perdidos en los cinco meses que van de pandemia…





Internan al director de Salud Municipal



El que se encuentra internado en la Clínica de Especialistas es el director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez, esto luego de tener complicaciones no relacionadas con el Covid-19…



El médico se encuentra estable y permanecerá algunos días bajo observación y tratamiento…