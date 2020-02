17 Febrero 2020 04:10:00

Ponce Grimaldo al banquillo

Para esta semana se espera la audiencia de José Luis Ponce Grimaldo ante el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en donde manda la jueza Nubia Jannely Aguillón Rodríguez. Debido a su condición de indiciado, más a fuerza que de ganas, deberá presentarse con el amparo que consiguió al saber de la orden de aprehensión en su contra.



La idea es que Ponce Grimaldo responda sobre las acusaciones de desvío de recursos del Fondo de Ahorro de los maestros de la Sección 5 del SNTE, y dé santo y seña sobre el quebranto.





Nueva dirigencia



Por cierto, José Luis Ponce, enfrenta las acusaciones penales sin el respaldo del cargo sindical, pues se pudo conocer que este lunes entrará en funciones un delegado especial para la Sección 5, enviado por el comité central del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



En primera instancia, esto último habla bien del paisano Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, porque se sabe que el nuevo dirigente asegura unidad y estabilidad en el gremio de los maestros, lo cual desde el Gobierno del Estado ha sido motivo para presumir.



También queda claro que la parte oficial del Magisterio se sacude a Ponce para que enfrente su proceso sin el cargo sindical y en automático pasa el trago amargo de los profesores por el fraude del que fueron víctimas en el Fondo de Ahorro y el pago de quincenas atrasadas.





Fuchi, guácala a ‘Napito’



A tres días de que se cumplan 14 años de la tragedia en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el ejido Santa María de San Juan de Sabinas, la expectativa crece entre familiares de las víctimas y la sociedad en general, sobre todo porque justo el 19 de febrero es la fecha establecida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para decir cómo se llevará a acabo el rescate de los 63 restos humanos que siguen atrapados.



Para dar el anuncio está confirmada la visita de Luisa María Alcalde, para más señas secretaria de Trabajo y Previsión Social, pero hay quienes aseguran que en una de esas hasta el Presidente de la República se dejas venir… Pero en la Carbonífera de quien de plano no quieren saber nada es de Napoleón Gómez Urrutia; si se presenta, en una de esas al senador le dicen “¡fuchi, guácala!”





Como dice una cosa, dice otra



La designación de Bernardo González Morales como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, agarró movidos hasta integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Palacio de Coss, quienes con sus dichos no se sabe si lo defendieron, o abonaron a las condenas de sus malquerientes.



Un ejemplo fue el del diputado panista Juan Carlos Guerra López-Negrete, quien terminó por confundir más al respetable, al señalar que su compañero de partido sí cumplió con el requisito de abogacía por más de 10 años para ser Magistrado, pero no lo hizo al obtener de forma exprés su cédula profesional.



“Su cédula profesional no cumple con los requisitos, pero su experiencia sí”, aseguró. ¿Entonces?





No es por ahí



El sábado mencionamos que la lista definitiva de candidatos del PRI a diputados locales dejó damnificados y en este contexto anda la exdirigente del Organismo Nacional de Mujeres priistas, Hilda Flores Escalera. Se perfilaba para competir por el Distrito 13 de Saltillo, pero finalmente los astros se alinearon para Luz Elena Morales.



Ante esto, a Hilda hay quienes la ven como relevo de Lupita Oyervides, virtual candidata a diputada por el Distrito 5 de Monclova, ahora que dejó la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, pero este Marqués le puede asegurar que no va por ahí. Si bien es cierto la exsenadora quedó en buenos términos con quien toma las decisiones en Palacio de Gobierno, para Turismo se revisan otros perfiles. Veremos.





Concidieron en Saltillo



El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, el senador Armando Guadiana Tijerina y otro coahuilense, el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Guerrero, coincidieron el domingo en la Unidad de Medicina Familiar 89 del Centro Metropolitano, para darle posesión al médico Leopoldo Santillán Arreygue, como nuevo delegado del Seguro Social en Coahuila.



Está claro que Guerrero y Guadiana no se pueden ver ni en pintura, pero los encargos de la cuarta transformación seguido los hacen coincidir, como ocurrió el domingo en Saltillo.





No quieren firmar



A los comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), que preside Luis González Briseño, nada más les falta hincarse para conseguir que los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila accedan a firmar un convenio para lanzar el programa Candidato Transparente, una plataforma digital en el que de manera voluntaria los aspirantes a diputados locales deberán presentar datos como su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.



Al parecer el problema no es de la presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, sino de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, Juan Antonio Silva, Karla Verónica Felix y Gustavo Espinosa. Vaya a saber usted qué intereses traigan.