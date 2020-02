11 Febrero 2020 04:10:00

Ponce, prófugo

Prácticamente toda la familia del secretario general de la Sección 5 del SNTE, José Luis “N”, y su equipo de colaboradores más cercano, forman parte de las investigaciones por peculado que desarrolla la Fiscalía General.



El entramado del fraude al Fondo de Ahorro del organismo magisterial empieza a tomar forma y por lo pronto, tanto José Luis “N” como Maricela Soledad “N”, la secretaria de Finanzas, tienen orden de aprehensión vigente.



En la Sección 5 hay quienes aseguran que su dirigente desapareció desde el viernes, justo después del cateo a las instalaciones del sindicato.





Salen dos magistrados



Este martes podría llegar al Palacio de Coss la terna de aspirantes a incorporarse como magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Resulta que de la sala superior saldrían dos magistrados por jubilación, sumados a los del año pasado, y además, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje está vacante el asiento de José Ignacio Máynez Varela. En los tres casos se requiere relevo y al parecer la suerte está echada.



Por cierto, de los 15 magistrados de la sala superior solo habrá tres sobrevivientes de la temporada anterior. La suerte está entre Juan José Yáñez Arreola, Gabriel Aguillón Rosales, Iván Garza García, Alejandro Huereca Santos y Óscar Aarón Nájera Davis. ¿Quiénes serán los suertudos de la jubilación anticipada?





Juicio político



En la Comisión Instructora de Juicio Político podría terminar el caso del diputado Édgar Sánchez Garza, sobre quien pesan acusaciones concretas en la Fiscalía General del Estado por agresión, lesiones, asociación delictiva e intento de homicidio en contra de por lo menos un ciudadano de San Pedro.



El Ministerio Público investiga y de encontrar elementos no habrá quién meta las manos al fuego por él: en Unidad Democrática, su expartido, no lo bajan de traidor; los panistas le dicen “fuchi, guácala” y en fechas recientes trató de chantajear al grupo parlamentario del PRI, de tal suerte que nadie va a interceder por él. Por lo visto, el legislador “independiente” perdió todas las canicas con que contaba al inicio de la legislatura.





Faltaba cariño



Si algo se resaltó en el arranque de los trabajos de construcción del edificio del Poder Judicial en Acuña fueron las economías para asegurar el proyecto. Las ministraciones que le corresponden al Ejecutivo fluyen con normalidad y si a eso se le suma que la nueva Administración anda con el cinturón ajustado y destrabando contratos de edificios, caros e innecesarios, el resultado es la existencia de recursos para invertirlos en donde realmente se amerita y en el caso del Poder Judicial en la frontera norte, hacía mucho que no recibían cariño.



La colocación de la primera piedra de la Sala Judicial estuvo a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme; del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery y del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor.





Sí llegaron



Por cierto, el mal clima en Acuña abonó a las anécdotas, como la de los magistrados que al no poder aterrizar en esta frontera, lo hicieron en Piedras Negras, de donde luego se trasladaron por tierra, pero como dicho cambio en la logística no estaba previsto, lo hicieron en una camioneta que a duras penas avanzaba.



Quienes los vieron, aseguran que más de uno se tuvo que trepar a la caja de la pick up, pero eso sí, se trataba de llegar a tiempo al evento y lo hicieron, haya sido, como haya sido. Entre los involucrados en la odisea estuvieron Francisco Gómez, Ulises Hernández y Vladimir Kaiceros, todos integrantes de la Sala Regional Laguna.





En el Top 5



Circulan los resultados del último ejercicio de Demotáctica sobre la evaluación de los gobernadores y el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aparece en el cuarto sitio del ranking; de hecho es el mandatario priista con mejor calificación. En el top 5 también están el yucateco Mauricio Vila Dosal, Francisco Domínguez, de Querétaro; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato -todos panistas- y Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa.



Como ocurrió en el reciente ejercicio de consulta Mitofsky, los gobernadores peor calificados son Jaime El Bronco Rodríguez Calderón, de Nuevo León; el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán y, de la 4T, el morelense Cuauhtémoc Blanco.





Desaire lagunero



Mal, muy mal se vio Manuel Medina Elizondo, quien se autoproclama mandamás de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Comarca Lagunera, después del evento en el que su incondicional Sandra López Chavarría entró en funciones como coordinadora de la Unidad Torreón.



En los días previos anduvo interesado en amarrar la asistencia de funcionarios universitarios de primer nivel, pero cuando acabaron los discursos y llegó la hora de la comida, le dio por diferenciar y no hubo lugar, ni convocatoria para los foráneos.



Por lo visto lo suyo no es la inclusión y hacer equipo es solo a su conveniencia. Los desaires se notan y eso lo debería tener presente quien se asume como dueño de la máxima casa de estudios en Torreón. En su salud lo hallará.