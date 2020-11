01 Noviembre 2020 04:10:00

Ponerle un ‘cuatro’

Ponerle un ‘cuatro’



A la que le quisieron poner un “cuatro” en el Sistema Estatal Anticorrupción, fue a María de la Luz López Saucedo. La exsecretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, se inscribió como candidata al asiento de consejero que permanece acéfalo y por así convenir a los intereses de alguno de los integrantes del organismo, la dejaron fuera de la competencia, y hasta la acusaron de falsificar firmas de apoyo, lo cual, para un lado u otro, deriva en cargos penales.



El caso es que María de la Luz tiene la conciencia tranquila y recurrió al Tribunal de Justicia Administrativa para que se le hagan valer sus derechos... El asunto está ahora en manos de una feminista de raíz, la magistrada Sandra Rodríguez Wong. Veremos.







Entre expanistas



¡Hágame usted el favor! Entre expanistas se podría definir la candidatura de la Cuatroté para la alcaldía de Torreón el próximo año.



Hasta ahora, de los anotados a conseguir la nominación por Morena y sus aliados, destacan panistas que por resentimiento o por así convenir a sus intereses, dejaron años de militancia (y cargos públicos) en Acción Nacional, y dieron el brinco al nuevo partido presidencial.



Se trata de Ignacio Corona Rodríguez, quien a todo le tira y a nada le pega, y el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández. Los dos militan de forma activa en Morena y reclaman la nominación.



El tercer expanista en discordia es José Ángel Pérez Hernández, quien si bien no milita en Morena, sí en las filas de uno de sus aliados, el PT, a donde se acaba de incorporar luego de dejar colgados a los de Encuentro Social. Nacho, el Hooligan y el Arre se conocen bien. Haber que resulta.







Tabla de posiciones



¿Y cómo les fue de votos a los partidos en la elección del domingo 18 de octubre?



Papel y lápiz en mano, tome nota: en el ‘Top 5’ están el PRI, con 51.45%; Morena, con 20.13; PAN, 10.21; UDC, 3.67 y PVEM, 3.05 por ciento.



Después vienen Unidos, con 2.55%, que le ganó al PT, con 1.98; Emiliano Zapata, con 1.85 PRD, de Mary Telma Guajardo, con 1.62; Movimiento Ciudadano, con 1.39 y en el nada honroso último lugar, el Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez Vázquez, con 0.86 por ciento. Con decirles que al PRC hasta un candidato “independiente” le ganó. ¡Qué oso!







La 4T y los conservadores



¿En qué se parece la Cuatroté a los conservadores? Fue un tuit que circuló durante la semana. Tiene que ver con la respuesta de gobernadores aliancistas al desdeño con que el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró a la exigencia de los estados para tener mejor tratamiento presupuestario.



El primero en revirar, obvio, en abono de AMLO, fue Reyes Flores Hurtado. Simplemente hizo su chamba el intento de superdelegado, quien se pronunció porque en la eventual consulta sobre el tema del federalismo fiscal, se incluya el de la megadeuda.



Y ni tardo, ni perezoso, el conservador mayor, Guillermo Anaya, mandamás en el PAN Coahuila, como si estuviera esperando la pauta del morenista, sacó la cabeza con el mismo tema. Como si la deuda que se hereda desde hace dos administraciones le hubiera redituado votos al albiazul.





Mal rating



Muy, pero muy mal rating trae Juan Salas con los habitantes de Villa de Patos. Primero, los policías lo encararon, hubo persecución y le cerraron el paso para pedirle cuentas sobre el despido de una jefa de la corporación.



Ahora, su vehículo fue vandalizado. Como si se tratara de un ciudadano común, víctima de la delincuencia urbana.



El caso es que el Alcalde panista no más no da una y lo peor que le pasa es que tampoco cuenta con el respaldo de su partido, Acción Nacional, en donde literalmente le dicen que se rasque con lo que pueda.







Va en serio



Si alguien tiene duda sobre las acciones para revelar y castigar los excesos de Patricia Grado Falcón, para más señas alcaldesa de San Pedro, basta ver la resolución que por estos días hubo en el Palacio de Coss.



La petición del diputado “independiente” Édgar Sánchez Garza, para que la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, y sobre todo la Auditoría Superior del Estado, en donde manda Armando Plata Sandoval, fue respaldada ¡por todas las reacciones parlamentarias!



La idea es que haya una auditoría especial a las finanzas de la actual Administración y, por lo visto, hay muchos interesados en que eso ocurra. El detalle es que como la Alcaldesa panista, en las pasadas elecciones se decantó por Morena, y como tal le fue como en feria, ahora no hay quién la defienda.