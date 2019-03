10 Marzo 2019 03:10:00

Por adelantado

BUEN DÍA … POR ADELANTADO el gobierno cobró derechos vehiculares, y por eso la diputada panista María Eugenia Cázares Martínez solicitó a la Secretaría de Finanzas un informe detallado sobre la legalidad del cobro realizado de manera anticipada de los derechos realizados en 2018, pero con cargo al ejercicio fiscal 2019.



SE REFIRIÓ AL PROGRAMA de prepago 2019 de derechos de control vehicular, implementado a finales del 2018 para quienes desearan pagar anticipadamente tales impuestos, y donde el gobierno estatal ofreció un 30 por ciento de descuento de las placas, sobre el precio del ejercicio 2019.



LA COORDINADORA DE la Comisión de Hacienda, explicó que el cobro de los impuestos se limita, entre otros, al principio constitucional de anualidad, lo cual también avala la Suprema Corte de Justicia, esto se refiere a que solo puede recaudarse lo establecido en la ley, durante el año en que las disposiciones fiscales están en vigor, no antes ni después de este periodo.



“ESTE COBRO EL ILEGAL y algunos dirán que no es así, porque, por ejemplo, las administraciones cobran impuestos atrasados con recargos de hasta cinco años atrás con relación al ejercicio fiscal”, dice.



LOS EMPLEOS sindicalizados en AHMSA están seguros, y dicen que así informaron ayer en la Sección 147 al término de la asamblea general extraordinaria donde se difundieron detalles de la revisión general del Contrato Colectivo de Trabajo en la cual destaca porcentaje de incremento directo al salario de 7.5 por ciento.



EN FEBRERO, AHMSA otorgó 7 por ciento a sus sindicalizados de la Planta Lavadora de Carbón adheridos a la Sección 259 de Palaú, pero dijo Ismael Leija a los trabajadores que ese medio punto de diferencia será otorgado para quedar iguales y con retroactividad al pasado 1 de febrero.



LA MÁS RECIENTE OCASIÓN que AHMSA rompió con el esquema de aumentos salariales uniformes fue cuando en la Sección 288 estaba al frente del Comité Ejecutivo Local, Julián Torres Ávalos, mientras que en la Sección 147, Ruperto Montano Alfaro, y en esa ocasión se dijo que era un incremento de emergencia.



DIJERON POR OTRO LADO que las 125 viviendas serán asignadas a la brevedad y que de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo vienen otras más, aunque todavía se desconoce la identidad de los trabajadores que reúnen los requisitos.



EL ÚNICO QUE PUEDE METER hondureños al país sin que le digan algo, es AMLO, y su compadre Marcelo Ebrard, titular de la SRE y es que este último está casado con una hondureña y lo anterior sale a colación porque la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso de seis hombres detenidos durante el rescate de 46 migrantes en Coahuila.



LOS ACUSAN POR SU probable responsabilidad en la comisión de un delito previsto en la Ley de Migración al grado que el Juez de Control a cargo del caso fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada para los imputados y estableció un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.



JUVENAL REYES SE LLAMA un chofer de la compañía SESA que cubre la ruta Nadadores-Peletizadora pero su conducta, dicen los trabajadores agremiados en la Sección 288 resulta totalmente insoportable ya que no obstante su edad avanzada, trata con la punta del zapato a los sindicalizados y ha estado a punto de provocar accidentes.



DICEN LOS TRABAJADORES QUE aunque con tiempo le piden que detenga la unidad para descender en algún punto de la ruta, no hace caso, lo que ha estado a punto de ocasionar que los trabajadores al descender se vayan de boca contra la banqueta, aunque hasta el momento sin percances en tránsito.



EL PRÓXIMO DOMINGO LA raza original de izquierda llevará a cabo un evento político de respaldo al profesor José Céspedes a quien los prianistas corruptos infiltrados en Morena pretenden bloquearle que ascienda a la presidencia estatal.



HASTA MAÑANA