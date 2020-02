10 Febrero 2020 04:10:00

Por el desagravio

El próximo 24 de febrero estará en Saltillo Mariana Moguel Robles, para más señas hija y principal defensora de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y después de Desarrollo Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



Mariana recorre el país en lo que denomina “Ruta de la libertad”, para encabezar eventos con integrantes de la sociedad civil, en lo que llama “el encuentro del desagravio”. Insiste en la inocencia de su madre, presa desde agosto de 2019 y señalada por la ‘Cuatroté’ como protagonista de la Estafa Maestra.



La exdiputada federal, primera gobernadora mujer de la Ciudad de México y dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática conserva amistades de las buenas en Coahuila, que ahora ayudan a su hija Mariana Moguel con la logística del evento.





Luis Horacio Salinas



Falleció el político y empresario Luis Horacio Salinas Aguilera, abuelo del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Sus honras fúnebres serán este lunes en las capillas Renacimiento a partir de las 10 de la mañana.



Nació en la Ciudad de México en 1938, pero radicó en Saltillo desde los 14 años, cuando llegó para estudiar Agronomía en la entonces Escuela de Agricultura Antonio Narro. Fue alcalde de Saltillo de 1973 a 1975 y tuvo una activa participación en la vida pública y en el Partido Revolucionario Institucional, del que fue dirigente estatal.



Fue presidente de la Comisión Agraria Mixta para Coahuila; delegado del Tribunal Agrario; director de Productividad Rural y diputado federal. Descanse en paz.





La fiesta en paz



El viernes, en las conferencias por el quinto aniversario de la Academia Interamericana de Derechos Humanos coincidieron el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Efrén Ríos Vega.



Nos aseguran que Chava y el fundador de la AIDH limaron asperezas, pues se les vio en muy buena plática. No les extrañe que por estos días el magistrado y otros integrantes de la Academia se den la vuelta por Viesca, en donde el rector desarrolla los jardines etnobotánicos y el instituto de investigaciones correspondiente.



A lo mejor abonó que tanto Luis Efrén como la directora de la Academia, Irene Spigno, reconocieron que el rector fue clave para crear la AIDH, con la cual se fortalecen proyectos universitarios enfocados en el estudio de las garantías individuales.





Se baja de la contienda



Por cierto, al que le cayó el veinte y se bajó de la contienda por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC fue el profesor e investigador Gerardo Garza. Al parecer le llegó al dato de que Raúl Garza Serna tiene alineados los astros y está en espera de la convocatoria para registrar su aspiración, en la cual, de acuerdo con los enterados, irá en caballo de hacienda y por mero trámite.



Más tardó Garza, a quien los propios universitarios vinculan con el grupo del magistrado Luis Efrén Ríos Vega, en decidirse a participar, que en dimitir a favor de Garza Serna. Veremos qué pasa en estos días con los otros dos “calefactos”: Alfonso Yáñez Arreola y Marisol Díaz Valencia.





En la agenda…



Esta semana andará cargada la agenda en el Poder Judicial del Estado. El magistrado presidente, Miguel Felipe Mery, arranca este lunes con la inauguración de las instalaciones de los juzgados en Acuña. Mery también anda en los últimos ajustes del informe anual del Poder Judicial que está por presentar a la sociedad.



También este lunes entra en funciones como coordinadora de la Unidad Torreón de la UAdeC la profesora Sandra López Chavarría, y ya circulan las invitaciones para el segundo informe de actividades del rector Salvador Hernández Vélez. Será el martes 18 en el Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo, en Monclova. Entre los que confirmaron asistencia está el gobernador Miguel Ángel Riquelme.





Sin pena ni gloria



Con más pena que gloria pasó la visita de los dos integrantes de la cuarta transformación que se autoproclaman dirigente nacional de Morena. El sábado estuvo en Saltillo y Torreón Yeidckol Polevnsky, y si algo se notó en los eventos en donde estuvo, fue la desorganización, mala convocatoria y sillas vacías, y eso que tuvo el cobijo de la dirigencia estatal de José Guadalupe Céspedes Casas y del senador Armando Guadiana Tijerina.



El domingo fue el turno de Alfonso Ramírez Cuéllar, y la respuesta de los morenistas en Saltillo estuvo peor: literalmente ni lo pelaron. De los pocos que le hicieron ronda fue el Alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, pero con tantas acusaciones que trae por el mal gobierno, quién sabe si su presencia fue para ayudar o perjudicar al zacatecano.





Presume foto



Y apropósito de morenistas, quien presumió fotografía con Polevnsky fue Érika Martínez López, abogada y activista por los derechos de las mujeres, que empieza a llamar la atención de políticos por su presencia en las colonias y barrios de Ramos Arizpe.



Por ahora, nos comentan, Martínez no ha dado el sí a representantes de partidos políticos que se le acercan para revisar la posibilidad de una candidatura, e incluso por la desangelada vía independiente, pero por lo pronto no se resistió a la foto con quien está en la batalla, por no ser depuesta como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido de moda.