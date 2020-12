05 Diciembre 2020 03:10:00

Por fin AMLO se preocupa…

Bingo, a ocho meses de la pandemia y cuando ya han muerto casi 150 mil mexicanos y otros miles se debaten entre la vida y la muerte, por fin el Presidente López Obrador lanzó un llamado a los ciudadanos para que no salgan en estas fechas, les dice que se queden en casa en Navidad.



Desde el mes de marzo estábamos esperando que el Presidente llamara a la concientización, que diera el ejemplo de lo que se debe hacer para frenar los contagios, y él seguía como si nada pasara en el país.



Sigue de gira por todos los estados, no usa cubrebocas y hasta estuvo llamando a darnos abrazos y besos.



Hasta ahora parece que ha recobrado la cordura, al pedirle a la gente que se quede en casa, y aunque la recomendación llegó muy tarde, ojalá que surta efecto y que la gente le haga caso.



Y parece que éste comportamiento contagió al sub secretario de Salud Hugo López Gatell, porque ayer en su conferencia de prensa usó el cubrebocas.



Ojalá que mañana no cambie de opinión y abandone ese articulo que dicen los expertos es lo que frenará los contagios.



Salieron igual de uñas largas que todos...



Nada más 328 mil pesos se van a embolsar los diputados federales en Navidad, mega bono que se despacharon, en silencio, sin hacer tanto argüende no se los vayan a hacer de agua.



Entre salario, aguinaldo, apoyos legislativos, bonos y lo que se les ocurra, los legisladores se van a despachar con la cuchara grande, con varios cientos de miles de pesos.



El problema no es que roben, que saqueen al país, los políticos nos han saqueado toda la vida ya estamos acostumbrados.



El problema es que estos nos prometieron otra cosa, nos dijeron que ellos iban a transformar al país, que no venían a hacerse ricos, que ellos no iban a robar y se mordieron la lengua.



Pero con 328 mil pesos en la bolsa no nada más son mentirosos, sino unos bandidos, salieron igual que todos, no trabajan, no ayudan a la gente, pero eso sí cobran mucho.



Son más de 160 millones de pesos los que se van a llevar los 500 baquetones que cobran en la Cámara de Diputados.



Lo malo es que se han dedicado a reducir presupuestos y a darle gusto al Presidente en todo lo que quiera, le convenga o no al pueblo.



Qué ganan con decir que se ahorraron mucho con los recortes presupuestales, si los diputados se van a repartir más de 160 millones de pesos.



Eso mientras los campesinos sufren para subsistir, los estudiantes tienen que trabajar para ayudar a su familia, las amas de casa trabajan largas jornadas, el desempleo crece y los diputados llenándose los bolsillos.



Soberbia a flor de piel..



Cuando a México le pegó la pandemia de la Influenza, Felipe Calderón siendo Presidente de México convocó a los ex secretarios de Salud de gobiernos priístas para que opinaran y lograran acuerdos para reducir el número de fallecimientos.



Ahora le preguntan a López Obrador que si hablaría con ex presidentes para intercambiar opiniones y experiencias sobre problemas del país.



Y la respuesta lleva una buena dosis de soberbia: si ellos me lo piden, dialogamos.



Y agrega: “Que no le den por el lado político”, por favor, el pueblo en este tiempo de miedo y muerte no piensa en política, como nuestro presidente, piensa en salir de ésta pronto.