20 Mayo 2020 04:09:00

Por la libre, no

Se puso bueno el debate entre la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, María Gloria Hinojosa Ruiz y el titular de la Secretaría de Educación estatal, Higinio González. La primera aseguró que sí o sí, el regreso a clases será el 18 de junio en un intento por rescatar el semestre, pero el segundo aclaró que el ITS no se puede ir por la libre y para tomar la decisión debe tener el visto bueno de dos organismos, el Consejo Estatal de Salud y el Subcomité regional.



De acuerdo con González Calderón, por lo menos en Coahuila la prioridad en el levantamiento paulatino de la cuarentena es garantizar la salud y a como van las cosas, con el repunte en el número de casos, no se ve cómo centenares de alumnos y profesores puedan regresar a la convivencia en las aulas, con todo y que según el presidente Andrés Manuel López Obrador, lograron domar la pandemia.





Amparos en curso



Abogados de las trasnacionales involucradas en por lo menos cuatro de los 10 proyectos de energía verde instalados o en proceso de instalación en Coahuila, de alguna manera supieron con antelación del revés que les daría el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y desde hace dos semanas, ante los primeros signos de la decisión que finalmente anunció la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se reportaron listos para tramitar los amparos correspondientes.



Para los inversionistas, el desenlace será el mismo, ellos como quiera no pierden. Si la justicia federal les da la razón, tendrán luz verde para continuar con las inversiones, y si no, extenderán la mano y serán indemnizados, pues los proyectos iniciaron con la venia y los permisos del propio Gobierno federal y si este ya no los quiere, debe compensarlos. De ser así, ¿quién cargaría con el coste?



Y a propósito de Nahle, no le fue bien en las “benditas redes sociales” cuyos usuarios por lo menos la acusaron de incongruente, pues por un lado metió freno a los proyectos de generación de energía verde, y por otro presume en Twitter a su hija como ingeniera ¡en Desarrollo Sustentable!





El desmarque



Por cierto, el martes hubo sesión virtual de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Sus integrantes se reunieron con Alfonso Marcos Flores, para más señas director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien desde hace un año se pronunció en contra de la generación eléctrica a través de medios naturales, como el viento y la energía solar.



Como es natural, al frente de los trabajos de la Comisión de Energía, estuvo su presidente, el paisano Armando Guadiana, quien por alguna razón no ha dicho ni pío sobre la cancelación de los proyectos de energía verde por parte del Gobierno de su mismo partido político. Los malpensados se preguntan si el desmarque de Guadiana Tijerina se debe a la ausencia de intereses en ese sector industrial.





Pieza clave



El gobernador Miguel Ángel Riquelme con frecuencia envía señales sobre lo amarrado de su relación con el Ejército y el martes no fue la excepción. Hizo corte de caja de la etapa de arranque de la estrategia para reabrir la industria y el comercio en las distintas regiones del estado y contó con la compañía del general Enrique Covarrubias, comandante de la Sexta Zona Militar.



Riquelme Solís insistió en que el regreso a la nueva normalidad deberá ser en orden y a la primera mueca en contra de dicha disposición, meterá orden.



El Gobernador recordó que con el Plan DN-III en marcha, la participación de la Sedena es clave para evitar la propagación de contagios por coronavirus y mantener la calma en los 38 municipios.





¡Qué imprudente!



Al interior de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila no cayó bien la insistencia de Alfonso Yáñez Arreola para que la elección de director, cargo al que aspira, se lleve a cabo lo más pronto posible.



Dicho personaje, que presume de tener un hermano magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, anda más preocupado por el cargo, la campaña y las carnes asadas correspondientes, que en el regreso a clases y en el aprovechamiento académico de los alumnos. De ese tamaño la imprudencia.



Hay quienes consideran que Yáñez Arreola debería mejor guardar la calma, pues si bien es cierto el rector Salvador Hernández Vélez dejó ver la posibilidad de que los comicios para director de Juris se desarrollen en línea para evitar el contacto entre los votantes, todavía no hay fecha establecida.





De regreso



Los diputados locales van a sesionar y es probable que sea la última reunión de manera virtual, pues la Junta de Gobierno que preside Emilio de Hoyos, puso en marcha los preparativos de los protocolos sanitarios para el regreso a la “nueva normalidad”. Si bien es cierto a lo largo de los dos meses de la cuarentena por la emergencia sanitaria, las actividades legislativas se mantienen, la idea es que, guardando las medidas y recomendaciones d ella Secretaría de Salud, las sesiones ordinarias y de comisiones sean de manera presencial.



En la parte inicial del protocolo no se considera el retorno del personal, por lo menos no por completo y si todo marcha conforme al plan, las sesiones presenciales regresarán a partir del jueves 21 de mayo, aunque sin público.