19 Marzo 2020 05:10:00

Por la salud de Coahuila

El gobernador de Coahuila hoy luego de analizar la situación tanto con el Presidente de la República como con su gabinete de salud y económico, tomar medidas emergentes de aplicación inmediata frente a al contingencia del coronavirus o Covid 19.



Se aplicarán, informó en una reunión con los 38 alcaldes y su gabinete dentro del Consejo Estatal de Salud, medidas que atañen al actuar de las instancias gubernamentales en cuanto a la operación de oficinas públicas y de atención, pago de impuestos y de todo tipo…



También se determinaron acciones para al comunidad como suspender eventos masivos y cívicos, cierre de espacios públicos, bares, antros, discotecas, teatros, gimnasios, clubes sociales y deportivos, restricciones en la operación de restaurantes, todo ello con el fin de que no se propague el coronavirus y para cuidar la salud de los coahuilenses…



Esto se determinó para lo que resta de marzo y el mes de abril, siempre en el cuidado de la salud de toda la población y también atendiendo particularidades con cada uno de los municipios de acuerdo a su región…





Piedras Negras, caso especial



En el caso de Piedras Negras, sin duda que el alcalde Claudio Bres ha señalado una serie de medidas que ya se tomaron de forma anticipada, pero también por su cercanía fronteriza y debido a que en Eagle Pass hay cinco personas aisladas por sospecha de coronavirus, la situación es distinta…



La condición de frontera y de ser una región con un alta actividad industrial cuyos corporativos de decenas de empresas están en Estados Unidos, requiere de una observancia distinta y más estricta en centrales camioneras, aeropuerto y puentes internacionales…





Investigan “cuarentena” en FGR



Donde dicen que se investiga una probable cuarentena es en la delegación de la Fiscalía General de la República en Coahuila…



Pero esto no sucede por el tema de salud del coronavirus, sino por el hecho de que el delegado Efraín Alonso Gastelum, tiene muchos meses sin recibir una sola consignación o trabajito de la Policía Federal Ministerial y menos de los agentes asignados a Piedras Negras y Acuña…



Mejor los cadetes de la Policía Municipal comisionados en temas migratorios capturan polleros y hasta gente con sospecha de tráfico de personas, a que los elementos de la Federal Ministerial capturen a alguien por delitos que les competen…



Peor aún, mientras que en el lado de Eagle Pass la Patrulla Fronteriza y Aduanas ha detenido a más de 20 traficantes de personas, en Piedras Negras, los oficiales federales se la pasan de compras en las pulgas, tianguis o buscando fayuca, pero no en lo que deberían…



Es más, nunca han sido invitados a una sola reunión de seguridad regional ni municipal, porque como dice el dicho: Si no ayudan, mejor que no estorben…





Zaragoza, en el olvido y el rezago



Calles intransitables por tanto bache en el centro de la ciudad, no se diga en las colonias aledañas, poca presión o nada de agua en los grifos para el aseo personal, higiénico y uso doméstico, incertidumbre por el desinterés municipal en prevenir la inminente amenaza de la pandemia del coronavirus, son expresiones coloquiales de la gente del pueblo de Zaragoza, decepcionados por la falta de una autoridad competente que vele por el bienestar de la ciudadanía.



Abulia, indiferencia y apatía define a una desdibujada administración cuya alcaldesa Ángeles Flores Torres nada más ve cómo el tiempo se le va con más pena que gloria, sin cumplir con las metas, proyectos y compromisos contraídos en su campaña política.



La parálisis ejecutiva, administrativa y operativa terminarán por quitar del mapa del progreso a la tierra que vio nacer a su querido compositor e inspirado poeta Humberto “Fito” Galindo, el progreso que mucho pregonó Angelita en sus discursos políticos para dejarlo etiquetado como el municipio más atrasado de la Región Norte con los estragos propios de una casa en ruinas ajena a la imagen urbana, servicios primarios y cero infraestructura.



Mientras tanto el pueblo cantor sigue entonando: “Ahora sí ya nos van a poner en el mapa, ahora sí ya nos llegó la civilización…”.