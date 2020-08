03 Agosto 2020 02:27:00

¿Por qué los “chairos” atacan tanto a Manolo?

La ausencia de las acciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las entidades estatales también se siente en muchos de los municipios del país. El reclamo de distintos gobernadores no solo a las autoridades federales, sino directo al mandatario López Obrador, por la falta de apoyos a programas sociales, recortes económicos y participaciones atrasadas, que le corresponde por ley a las autoridades estatales, es decir, dinero que le pertenece a cada gobierno estatal no llegan a tiempo; es lo que está marcando a la Administración de AMLO.Pero no solamente hay gobernadores que han alzado la voz, sino también se están uniendo alcaldes del país. Uno de ellos es el Presidente Municipal de Saltillo, el Ing. Manolo Jiménez Salinas; quien ha lamentado la ausencia del Presidente de México, en las entidades del norte del país ante las afectaciones causados por la tormenta Hanna.Con estadísticas en mano el coahuilense, Manolo Jiménez Salinas destacó: “Es impresionante ver el actuar del Presidente ante la adversidad; ya se vio en materia de seguridad, que tiene un récord en homicidios relacionados con la delincuencia; en el tema de desempleo, que son millones los que se vienen perdiendo su chamba desde el 2019; y cuando él gritó a los cuatro vientos que se crecería 4 por ciento el PIB, hoy se anunció (INEGI estimación oportuna del PIB al segundo trimestre de 2020) un decrecimiento del 18.9 por ciento, lo que nunca se había visto, ni en la peor crisis de la historia, ni en las épocas del pasado que él tanto cita”.Una cortina de humo para confundir a la población el tema del avión presidencial, y el caso Lozoya ante la ineficiente capacidad de resolver problemas de salud provocados por la pandemia en donde a la fecha no se ha retractado de su frase “cómo anillo al dedo”, que seguramente no es la misma postura para las familias, familiares y amistades de los casi 50 mil muertos por el Covid-19 y poniendo el ejemplo con necedades tan ridículas como su reciente declaración que ha dado la vuelta mundo: “… Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción…”Una declaración que tiene muchas interpretaciones y/o mensajes entre líneas como puede ser, la falta de capacidad del gobierno federal para combatir la pandemia; un acto de huelga al no lograr sus objetivos de campaña; el no saber qué hacer ante el hundimiento de nuestro país en todos los sectores; un berrinche; predicar con el ejemplo para que miles de mexicanos sigan rebelándose a las autoridades estatales y locales ante las medidas para prevenir el contagio de la pandemia. Y solo como tema informativo en Coahuila el 53 por ciento de la población considera que el gobierno de Riquelme Solís está haciendo más para evitar la propagación del Covid-19, a diferencia del Gobierno de México de acuerdo al atlas por entidad al mes de mayo del presente año del ranking de gobernadores.Coahuila se ha ganado muchas cosas buenas, pero también ha sido franco para sus enemigos los “chairos”, quienes atacan cobardemente y sin impacto social a buenos mandatarios como al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y a alcaldes como al saltillense Manolo Jiménez Salinas.Y no es para menos la campaña sucia que el gobierno federal emprenden en contra de los coahuilenses y en especial al alcalde saltillense cuando en el boletín número tres de Mitofsky de junio 2020, se coloca Manolo Jiménez Salinas la posición número cuatro de los mejores alcaldes priistas evaluados. Y una calificación sobresaliente de 59.4 de aprobación de enero a junio del presente año.A inicio de este año el mandatario de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas se posicionó en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados a nivel nacional, también encuestado por la empresa Mitofsky. Y en el 3 lugar de popularidad en la página Website oficial de ranking de alcaldes.Los saltillenses consideran la calidad de los servicios públicos por encima de la mayoría poblacional, es decir, en alumbrado 70 por ciento es de muy buena a buena, lo mismo sucede en la recolección de basura con un 68 por ciento de aceptación, un 57 por ciento de suministro de agua potable, un 58 por ciento en pavimentación de calles como buena y muy buena, en la encuesta realizada por C&E Campings & Elections México a julio del 2020.Coahuila siempre será una entidad sobresaliente no solo a nivel nacional e internacional en el sector económico, comercial, industrial, gastronomía y turismo. Sino también políticamente para aquellos partidos políticos adversos que observan el potencial de nuestra Entidad como un trampolín político para llegar a una gobernatura y por qué no hasta una posición presidencial. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) http://www.intersip.org