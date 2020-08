31 Agosto 2020 04:07:00

¿Por qué se divorcian si aún se aman?

Esta pregunta es enviada por un amigo de Facebook. ¿Por qué hay parejas que se divorcian si se aman mucho, llevan años juntos, algunos con hijos en común, parecen ser una pareja feliz, sin embargo de pronto se separan y aunque lo intentan la relación ya no funciona?

RESPUESTA.- (Todo lo que voy a mencionar aplica tanto a hombres como a mujeres) para que una pareja dure más de 4 años o después de tener un bebe se necesita reforzar la bioquímica del amor duradero. El cerebro está diseñado para evaluar si después de este tiempo, tu pareja te conviene para vivir bajo el mismo techo, si será una ayuda o una carga, si puedes confiar completamente, si tienen objetivos importantes en común que los unirá más que antes o por el contrario deja de ser un buen compañero y por mucho que se amen tu instinto de supervivencia te da señales para que abandones a tu pareja aunque sea un proceso muy doloroso.

En un estudio realizado por Fisher en 58 países donde se permite el divorcio se observa que las separaciones son más frecuentes si la pareja lleva más de 4 años juntos, tienen un hijo máximo en común y la dama siente que puede salir adelante sola sin ayuda de su cónyuge, en México tenemos un 28% de divorcio a nivel nacional y un 38.5% a nivel Coahuila, es decir casi 4 de cada 10 parejas se van a separar, INEGI, además en México, el matrimonio dura en promedio 10 años, es decir, SI SOLO TE ENAMORAS, tienes una probabilidad de separarte de 40% en Coahuila, para los primeros años del matrimonio con la pasión basta para evitar que la pareja te abandone después el amor no se acaba pero si se transforma.

En general entre menos esfuerzo te cueste estar con tu ser amado es más probable que se queden juntos y que la convivencia sea pacífica y de crecimiento mutuo, si es muy complicado convencer a tu pareja de avanzar hacia la misma meta, si socialmente no tiene el reconocimiento que tu esperabas de él o ella antes de casarte, si no confías completamente en su palabra, si la química sexual no es buena y no tienen la comunicación suficiente para hacer el amor mínimo 2 veces por semana, es más complicado permanecer juntos.

Algunos consejos prácticos para aplicar antes de que te enamores son: 1) elige alguien que necesite una pareja. hay personas que ven el matrimonio como algo DESEABLE MAS NO INDISPENSABLE, es como si les dieran un trabajo y van con la actitud de “si funciona bien sino ni modo”, no puedes emprender un negocio o una carrera profesional con esa actitud, no tienes EL COMPROMISO, hay personas que no quieren tener pareja pero la presión social o familiar los hace sentir que “tienen que” tener pareja, cuando no es así, esto es cuestión de vocación y de decisión, vivir en pareja es un arte que se aprende día con día de la mano de un compañero(a) que también desea mucho permanecer a tu lado, de no ser así, buscaran cualquier pretexto para discutir y separarse.

2) LOS HIJOS.- este tema es fundamental, hay personas que en realidad no quieren tener hijos pero te dirán que sí, no ven todo el costo y compromiso que es tenerlos, es un problema de autodefinición, NECESITAS SABER QUE QUIERES y buscar alguien que esté completamente de acuerdo contigo en este aspecto, si no quieres busca alguien que durante toda la vida este seguro(a) que no querrá tenerlos, hay parejas que se casan jóvenes y no querían tener hijos pero después el reloj biológico te obliga a sentir la necesidad de reproducirte, LOS HIJOS SEPARAN A LA PAREJA PERO UNEN A LA FAMILIA, para una persona un hijo puede ser la realización completa mientras que para otros es el final de la felicidad, porque hay menos intimidad y la pasión solo sostiene los primeros años de relación.

Este tema es muy extenso, pero de forma general cuando una persona no quiere separarse no te abandona, busca herramientas para rescatar la relación, si elegiste la pareja correcta lucha para superar la crisis de pareja, si llevan más de 6 meses con los mismos problemas y aumenta la intensidad de las discusiones ya no lo resolvieron solos necesitan un especialista. ¿Tienes una pregunta? Facebook: el químico del amor ¿Quieres rescatar la relación? Acude a sesión con tu servidor el Dr. marco Aurelio, el químico del amor. ¿Quieres una pareja estable? ingresa al club de solteros. Separa tu cita 844 10 00 862.