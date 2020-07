15 Julio 2020 04:10:00

Por si se ofrece

Mucho movimiento en la agenda de este martes del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Arrancó en Ramos Arizpe, siguió en Acuña y terminó en la Zona Centro de Saltillo con una visita a las instalaciones de Salud Digna, la clínica en la que Enrique Martínez y Morales es socio.



No crea que el Gobernador acudió a una prueba Covid-19, como las que ahí practican; acompañó a “Enriquito” en un recorrido por las instalaciones. Otro invitado fue el Alcalde de la capital del sarape y el pan de pulque, Manolo Jiménez Salinas.





En Salud Digna



Al Gobernador y al exdelegado de Economía, primero, y de Desarrollo Social después, en Nuevo León, se les vio amistosos y sonrientes, muy platicadores, y esto de inmediato levantó especulaciones. A Enrique se le veía cara de “estoy listo para lo que sea, por si se ofrece…”.



Lo cierto es que es la primera vez que aparece con el Gobernador y para quienes apostaban doble a sencillo a que no había buena relación, resultó exactamente lo contrario.





Doble tarea



Finalmente, cuando se defina la fecha para reanudar el proceso electoral, que los enterados apuntan será en octubre, el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, tendrá doble trabajo: atender el proceso que estará en curso para elegir diputados locales, y además seleccionar candidatos a diputados federales y alcaldes, frente a la contienda del próximo año.





Con truco



La Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett Díaz, anunció la reactivación de contratos de compra de carbón con productores de Coahuila, a más de un año (5 de mayo) de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió los contratos multianuales y a largo plazo.



Pero como la felicidad no es completa, la buena voluntad llegó con truco, pues de los 75 empresarios involucrados, los de menor capacidad de producción recibirán la mayor demanda.



El desenlace se puede anticipar y el tráfico de códigos de compraventa, o lo que es lo mismo, la odiada corrupción, no terminará.





Otra actitud



En Acuña el horno no está para bollos por el incremento en el número de contagios de Covid-19, pero por ahora se extendió el número de camas y se instala un hospital móvil en la Presidencia Municipal y otro en el Hospital General. Uno atenderá pacientes Covid con 34 camas y el otro estará colaborando con el IMSS y la Secretaría de Salud para atender a pacientes regulares.



Allá anduvo el Gobernador y al que se le vio con actitud distinta a la de hace unas semanas fue al alcalde Roberto de los Santos, quien al parecer ahora sí ya se aplicó en atender la contingencia.





Regulación sí, cierre no



Si continúa hacia arriba el número de contagios por coronavirus, como todo indica que así será, habrá mayor regulación de actividades comerciales no indispensables, pero no cierre. En el Consejo Estatal de Salud, que encabeza el médico Roberto Bernal, se preparan para lo inminente.



Viene la reducción de horarios y restricción a las operaciones durante sábados y domingos y los días de entre semana con mayor movilidad ciudadana.



La idea es bajar el ritmo a la gente que por más recomendaciones que le den, ni ve ni escucha el “quédate en casa”.





Le apagaron el micrófono



Sigue el pleito entre los magistrados Juan José Yáñez Arreola y Luis Efrén Ríos Vega y en la sesión de este martes, por alguna razón se interrumpió la señal vía Zoom.



Según esto hubo fallas técnicas, pero los malpensados aseguran que se cumplió lo que el propio Luis Efrén aseguraba que jamás pasaría, es decir, que le apagaran la luz y el micrófono.



Dejó de hablar justo cuando la discusión se ponía buena otra vez.



Y para no dejar lugar a dudas, Yáñez Arreola, como presidente de la Sala Colegiada Penal, dejó en claro que bloqueará cualquier propuesta que venga de Luis Efrén, quien un día sí y otro también lo hace desatinar.