29 Junio 2020 04:10:00

Positivo a Covid-19

Antonio Nerio Maltos, para más señas director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), dio positivo a la prueba de Covid-19 y a partir de este domingo estará en aislamiento domiciliario por 15 días.



En la Secretaría de Salud de inmediato iniciaron la investigación epidemiológica para saber con quiénes tuvo contacto antes de confirmarse su padecimiento y revisar sus condiciones de salud. Por lo pronto, el funcionario transita asintomático en la estadística de la pandemia.





No todo es coronavirus



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en Torreón y, como no todo en la agenda gira en torno al Covid-19, tiene reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y con los alcaldes de la región Laguna para evaluar las condiciones de seguridad y darle seguimiento a los indicadores.



Y resuelto el tema de seguridad pública, el Mandatario estatal arrancará semana también al frente de los trabajos del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna.





Habrá debut



El gobernador Riquelme debutará este martes en las tareas que recién le encargó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se trata de la Comisión Permanente de Información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que el Gobernador de Coahuila funge como presidente y sus colegas Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas, como vocales, al igual que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño.



El encuentro es este martes por la tarde en la sede del SNSP y en la agenda está la revisión de la propuesta del mecanismo multifuente para el registro de incidencia delictiva con base en el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911 y el relanzamiento del número de denuncias anónimas, 089.





Pretextos



Habrá que ver los pretextos del Alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, a la ciudadanía que representa ahora que con el desbordamiento de los contagios por Covid-19 y el número de pacientes que requieren hospitalización, muchos se deban trasladar a ciudades como Piedras Negras para recibir atención.



Dijimos aquí que De los Santos es el único alcalde del Norte en desentenderse de las reuniones y decisiones del Subcomité regional, y ahí están las consecuencias con un problema de repercusiones inimaginables encima.





Resultó peor



Cuando en Coahuila apostaban doble a sencillo a que no iba a salir otro alcalde peor que Jorge Zermeño para atender la pandemia, apareció Roberto de los Santos.



Los hospitales de Acuña están llenos, la gente buscando quién la atienda y Roberto de los Santos entregando parquecitos con Reyes Flores.



De hecho, en Acuña no se sabe a ciencia cierta el motivo por el cual, cuanto proyecto se termina, el Alcalde lo atribuye al Presidente de la República y se desmarca de los logros que en todo caso son de un gobierno emanado de Unidad Democrática de Coahuila.





En equipo



Si de trabajar en equipo se trata, en Ramos Arizpe se apuntan solos y el gobernador Riquelme y el alcalde Chema Morales dieron muestra de ello hace unos días con la puesta en marcha de una obra prioritaria, sobre todo en el humanitario tema de agua potable, con el pozo San José de los Nuncios. Se trata de una obra histórica que beneficiará a 41 mil habitantes de 14 colonias.





A 20 años



En la Universidad Autónoma de Coahuila no pasará de largo el 20 aniversario de la declaratoria universal de La Carta de la Tierra y con ese motivo habrá un panel de expertos encabezado por el rector Salvador Hernández Vélez.



Participarán también Martí Boada y Juancá, con el tema Crisis ambiental por crisis civilizadora de la pandemia silenciosa del Covid-19; Nagamani Balagurusamy, quien planteará la posibilidad de echar mano de la diversidad microbiana para aprovechar los residuos agroindustriales de la región, y también Jorge Alejandro Aguirre Joya, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Estará interesante.