04 Enero 2020 04:10:00

Posponen interconexión de planta 3

Posponen interconexión de planta 3



Los muchachos de Mario Rincón decidieron posponer la interconexión del cárcamo con la planta 3 de Simas, esto luego de que surgieron algunos detalles técnicos que podrían haber demorado más de lo debido o ampliado el tiempo calculado de estos trabajos…



Cuando ya se tenía todo para cerrar el acueducto y suspender el bombeo desde el cárcamo para la planta dos y así comenzar la instalación de la conexión “Y” griega, el área técnica de Simas decidió mejor posponer la fecha y que se resuelvan los detalles…



Se trata de la conexión de una Y griega de tubos de 36 pulgadas de diámetro que conectarán las dos plantas, uno y dos desde el cárcamo para alimentarlas a razón de 500 litros por segundo…



No es solo conectar, sino que además luego se tendrá que trabajar en la planta para conectar hacia la red y otras maniobras entre las plantas uno y dos…



La capacidad que dará esta inversión de más de 100 millones de pesos es para soportar sin problemas el crecimiento de los próximos 30 años de Piedras Negras en cuando a usuarios residenciales, comerciales e industriales…



Esperemos la nueva fecha para este trabajo que es muy importante y en donde ya se tenían a 18 trabajadores haciendo los preparativos…



Insabi inicia... Y los expedientes?



Ahora que ya se dio por iniciada la operación del Instituto Nacional de la Salud y el Bienestar, Insabi, en la Jurisdicción Sanitaria Uno el coordinador Hermilo Rodríguez ha dicho que no se atenderá a los derechos habientes del IMSS e ISSSTE en los hospitales del sector, pero que sí habrá de aplicarse la política de cero rechazos…



El tema que queda pendiente es cómo es que se atenderá a los pacientes si con el Seguro Popular ya se tenían expedientes y ahora habrá que comenzar de cero…



También habrá que ver si en los hospitales existe la capacidad de médicos, enfermeras, camas y medicamentos para atender a un 60% de la población que no cuenta con seguridad social y que exigirá en esos nosocomios que los atiendan…



Nada más es cuestión de recordar el caso del pasado fin de año, donde un hombre que sufrió una descarga eléctrica llegó al hospital general de Piedras Negras y no pudo ser atendido, se desesperaron los familiares y para cuando llegaron a la clínica 11 del IMSS ya había fallecido…



Los directivos del Chavarría dijeron que no lo atendieron porque nadie les dijo que era “urgente” o lo que había sufrido el hombre que pedía lo atendieran en “Urgencias” pues en ese momento estaban muy ocupados…



Veremos pues, si estos casos no se repiten y si por el Insabi no se saturan los hospitales…



Buenos pagadores de predial



No terminaban de instalarse los cajeros de la Presidencia Municipal ahí en la entrada a mano derecha, cuando ya la fila de contribuyentes estaba enorme, lo que refleja la confianza y el interés de los nigropetenses por cumplir con esa obligación, pero también de alcanzar el descuento del 15 por ciento en el pago y la cobertura del seguro gratuito contra desastres naturales y accidentes que tiene ya tres administraciones municipales en vigencia…



El pago de impuesto predial se ha incentivado con este beneficio y ha ocasionado que más del 80 por ciento de los poseedores de una casa o bien inmueble cumplan y además se protejan…



Inundaciones, incendios o incluso accidentes viales han ocurrido y el seguro que otorga el municipio ha cumplido, lo que permite a los habitantes cumplidos tener esa cobertura y una mucho más sencilla recuperación o vuelta a la normalidad en su hogar tras un accidente tipo incendio…



Sin duda el tesorero, Sebastián Guerra, dará buenas cuentas al alcalde Bres por esta situación…



Pago a deudos de fallecidos de Villa Unión



Quien ya se apareció por Villa Unión pero no ha dicho cómo es que le hará para enfrentar el pago de finiquitos y gastos funerarios a los familiares de los empleados de Bomberos y Obras Públicas asesinados el día del ataque de civiles armados, es la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe…



La alcaldesa retornó a gobernar por la presión de los regidores, quienes incluso ya habían ordenado al tesorero no disponer de recursos para pagar ningún tipo de erogación de la edil y por ello debió regresar al cargo…



Pero los familiares del bombero y los del ingeniero de Obras Públicas siguen a la espera de las liquidaciones y de ver cómo se les pagará la pensión a sus hijos y esposas…



Peor aún, cuando hablamos de que el municipio no tiene ningún tipo de protección y seguridad social…