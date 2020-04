25 Abril 2020 04:07:00

‘Pozol sí, caguamas no’, campaña de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, prepara una nueva campaña de salud para promover la sana alimentación y evitar enfermedades crónicas, como la diabetes e hipertensión, plan de difusión que busca también que genere ahorros en el sector salud para canalizarlos a la población. Nos detallan que la campaña se enfocará en aconsejar a la población consumir frutas y verduras en lugar de productos procesados y, desde luego, preferir agua y bebidas naturales en vez de refrescos y cervezas. Una primera probadita del lanzamiento ocurrió el viernes cuando el Jefe del Ejecutivo señaló en su conferencia de prensa que cuestan menos bebidas como el pozol que un refresco industrial “y muchísimo menos que una caguama”. Ahora habrá que socializar la receta para elaborar pozol, que se consume principalmente en el sureste del país, y hacer a un lado a la industria cervecera, que inexplicablemente está abandonando el mercado en tiempos del Covid-19. Pozol sí, caguama no…



Ola de robos en almacenes del IMSS



Nos cuentan que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, hizo una nueva revelación en la semana: hay robos a los almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante una reunión virtual con diputados de la Comisión de Hacienda, don Santiago no ofreció más detalles, como suele hacer para evitar fugas o afectar el debido proceso, pero sí adelantó que ya se está revisando. Claro, tampoco describió qué tipo de materiales fueron sustraídos del IMSS. Además dijo que la Oficialía Mayor de Hacienda está trabajando con el IMSS para que las compras estén absolutamente blindadas, para que no haya actos de corrupción o de saqueo, como en el pasado neoliberal.





Tranquilidad en la cancillería



Con cierta tranquilidad pueden estar ahora los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque cubrebocas no les van a faltar en estos días, principalmente para todos aquellos empleados que deben acudir al llamado Edificio Tlatelolco, ubicado frente a la Alameda Central. Nos cuentan que los diplomáticos acreditados en el consulado de México en Shanghái, que comanda Lorena Larios, mandaron una caja con este insumo que se ha vuelto indispensable en la fase 3 de la pandemia. Los del consulado se solidarizaron con quienes están en la sede matriz de la Cancillería mexicana y donaron los cubrebocas adquiridos en aquella región asiática. ¡Ese apoyo sí se ve!, corean en la SRE.





La buena en medio de la pandemia



Una buena noticia en medio de la pandemia: el famoso T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá entrará en vigor el 1 de julio, quizá cuando las actividades productivas de los tres países comiencen a acelerar los motores de las economías de América del Norte. En paralelo, nos comentan, el Gobierno de la cuarta transformación tendrá que comenzar a escuchar las propuestas de los partidos de oposición, PAN, PRI, MC, y hasta de los aliados políticos, como el PVEM, para que la gente y las empresas subsistan en las semanas de confinamiento, sean asalariados o se desempeñen en el trabajo informal. Aquel anuncio solitario del Presidente que todo mundo entendió como “rásquense con sus uñas y sálvese quien pueda”, nos dicen, es insostenible...