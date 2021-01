19 Enero 2021 03:10:00

Precios de locura y AHMSA sin insumos

Buen día .De locura están favorablemente los precios del acero, y AHMSA sin poder producir por falta de capital de trabajo, la lámina en caliente está en 1080 dólares la tonelada métrica, hace poco tiempo estaba el precio bien deprimido en 480 dólares y los expertos dicen que esto surge debido a la parálisis en las líneas de producción por la incertidumbre derivadas de la pandemia.



Así las cosas, no hay tiempos oportunos de entrega, y las plantas siderúrgicas primero abastecen a los sedientos clientes con quienes tienen firmados contratos de compra-venta, y el mercado se ha vuelto loco con ansiedad de los consumidores por proveerse a costa de lo que sea y cueste lo que cueste, de lo contrario quedan mal con sus clientes, una cadena interminable.



Se sabe que desde agosto pasado y a la fecha, el precio promedio de la lámina en caliente ha registrado incremento de casi el triple, al pasar de un famélico 440 dólares la tonelada que mantuvo a muchas plantas al borde del cierre a casi 1100 dólares la tonelada, y Altos Hornos de México sin lana para comprar los ingredientes para elaborar el pastel, por eso urge Villacero.



Optimismo pese a todo



Desde el lejano año de 2008 no se registraba algo similar cuando la lámina en caliente se cotizó en 1070 dólares, pero en la Región Centro de Coahuila favorablemente tenemos que en Estados Unidos se aproxima una nueva administración presidencial con amplia inversión en infraestructura y echar a “volar” la economía a como dé lugar, con recuperación en las ventas de automóviles.



En Ciudad Frontera a lo largo del libramiento Carlos Salinas de Gortari hay muchos centros de trabajo orientados a la proveeduría de la industria automotriz, además Maxion Inmagusa en Castaños, y Technotrim en Monclova, de tal forma que gracias a Estados Unidos las perspectivas para la demanda de acero en 2021 parecen positivas para la Región Centro y múltiples zonas del país.



La mañana de ayer había mucha gente en el panteón Guadalupe, hubo severos cuestionamientos porque se sup.one hay prohibiciones, restricciones y limitaciones desde octubre anterior, sin embargo, estaban permitiendo el ingreso a muchos, y se cree que se trataba de influyentismo.



Hay mucha gente que quiere entrar a llevar flores y limpiar la tumba de sus seres queridos, pero no les dan oportunidad, es como los llamados Servidores de la Corrupción o sea los que cobran en la Secretaría del Bienestar que se pasaron, ya que sin tocarles turno ya están vacunados contra el coronavirus las “cuerditas”.



¿Qué no hay más en el PRI?



Parece que no hay más gente idónea en el PRI al momento de seleccionar candidatos o candidatas a cargos de elección popular, y el círculo ya está absolutamente cerrado en únicamente tres opciones; Lupita Oyervides, Lupita Murguía, y Cristina Amezcua. El PRI le apuesta nuevamente a la doctora Lupita Murguía, pese a que perdió en los comicios de 2018 cuando contendió por la diputación federal.



Un suceso que ilustra perfectamente la necesidad de reformar la legislación en Coahuila, es el caso de los menores que escaparon de la Casa Hogar en Monclova, ya fueron ubicados por las autoridades en Chiapas de donde son originarios, y si lograron fugarse en una historia parecida a la película setentera “El Expreso de Medianoche” es porque estaban secuestrados bajo el amparo de la ley que inventaron los Moreira.



Dicen los litigantes que tiene más poder la Pronnif que el sistema judicial donde le compete a los jueces de lo Familiar atender diversos problemas, pero la dependencia con facultades se supone únicamente administrativas ya se pasan por el arco del triunfo lo que puedan resolver y determinar las autoridades judiciales.



Hasta mañana…