09 Marzo 2020 04:07:00

¿Predijo el coronavirus?

Si eres conspiranoico y te interesa el caso de la pandemia de coronavirus (nVoC-2019), este video chileno no te lo puedes perder:Wikipedia: “The Eyes of Darkness es una novela de suspenso de Dean Koontz, lanzada en 1981 (puedes escuchar el audiolibro en: https://www.audible.com/pd/The-Eyes-of-Darkness-Audiobook/B0030E6G8S ).“El libro se centra en una madre que se embarca en una búsqueda para descubrir si su hijo realmente murió hace un año o si todavía está vivo. Ella envía a su hijo a un viaje de campamento con un líder que ha dirigido este viaje a las montañas 16 veces sin contratiempos; eso es hasta esta vez. Cada campista, líder y conductor muere sin explicación. A medida que la afligida madre comienza a aceptar el hecho de que su hijo, Danny, está muerto, ella comienza a recibir extraños mensajes como palabras en pizarras, en impresores y otras ‘señales’. Christina Evans se propone descubrir qué podría haber sucedido el día en que su hijo ‘murió’.“Tina Evans podría haber jurado que acababa de ver a su Danny en el auto de un extraño. Luego soñó que Danny estaba vivo. Y cuando despertó, encontró un mensaje esperándola en la habitación de Danny: dos palabras inquietantes garabateadas en su pizarra: NO MUERTO. Para Tina Evans es un misterio del que no puede escapar, una obsesión que la lleva de las brillantes luces de Las Vegas a las frías sombras de las Altas Sierras”.Dean KoontzWikipedia: “Dean Ray Koontz (nacido en 1945) es un autor estadunidense. Sus novelas se anuncian como thrillers de suspenso, pero con frecuencia incorporan elementos de horror, fantasía, ciencia ficción, misterio y sátira. Muchos de sus libros han aparecido en la lista de Best Seller del New York Times, alcanzando la posición número uno. Koontz ha publicado más de 105 novelas y colecciones de cuentos, y ha vendido más de 450 millones de copias de su obra desde 1968. Obtiene unos $25 millones de dólares por honorarios cada año; es el sexto lugar en EU por ingresos, empatado con John Grisham”.Más alusionesOtro conspiranoico famoso, Leo Lyon Zagamy, habla de lo mismo:“Pasé las últimas horas estudiando The Eyes of Darkness, un thriller profético publicado originalmente en 1981 sobre un arma bacteriológica mortal llamada Wuhan-400, llamada así porque fue desarrollada en los laboratorios RDNA en las afueras de la ciudad de Wuhan. La protagonista eventualmente encontrará a su hijo vivo en una instalación militar después de haber sido contaminado accidentalmente con microorganismos creados por el hombre en el centro de investigación de Wuhan e investigado en secreto en un laboratorio militar de EU como ‘experimentos de ADN recombinante biológico y químico’ para intentar reproducir el virus peligroso después de que ‘un científico chino llamado Li Chen desertó a EU llevando la más poderosa arma biológica china en una década’. Así, el origen de este virus ‘ficticio’ denominado Wuhan-400 está relacionado con la ingeniería genética que se inauguró en EU en 1972, pero los chinos se involucraron desde el principio en esta industria en crecimiento que creó la primera planta genéticamente modificada, así como el infame alimento genéticamente modificado. El virus en cuestión es descrito por el doctor Carlton Dombey, uno de los médicos a cargo del laboratorio militar descrito en el libro: ‘Wuhan-400 es un arma perfecta. Afecta solo a los seres humanos. Ninguna otra criatura viviente puede llevarlo. Y al igual que la sífilis, el Wuhan-400 no puede sobrevivir fuera de un cuerpo humano vivo por más de un minuto, lo que significa que no puede contaminar permanentemente objetos o lugares enteros como el ‘Ántrax y otros microorganismos virulentos. Y cuando el anfitrión expira, el Wuhan-400 dentro de él perece poco después, tan pronto como la temperatura del cadáver cae por debajo de 86 grados Fahrenheit (30 Celsius). ¿Ves la ventaja de todo esto? Se puede usar el Wuhan-400 para borrar una ciudad o un país, y no hay necesidad de realizar una descontaminación costosa y complicada antes de tomar el territorio conquistado’”.