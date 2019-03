30 Marzo 2019 04:10:00

Premio a buenos policías

BIEN POR LOS POLICÍAS QUE hace unos días decomisaron una carga de droga, 27 kilos de mariguana para ser exactos, tras hacer una revisión a un auto en donde cuatro sujetos de Chihuahua viajaban y que había infringido las reglas de tránsito…



LOS OFICIALES ANTES QUE pensar en sancionar solo con una multa, les pareció sospechoso que se apresuraran a aceptar la multa y el tener prisa también en cruzar el semáforo al ver la patrulla municipal…



ANTE ESO, EL ALCALDE Claudio Bres los premiará con 25 mil pesos y un reconocimiento en los próximos días para que haya un ejemplo entre los elementos policiacos de que ser honesto y trabajar de forma excelente por la seguridad y la prevención del delito, también reditúa en lo económico y en cuanto a la satisfacción personal del buen cumplir…



POR CIERTO QUE EL munícipe nigropetense, a quienes el resto de sus homólogos ven con celo y hasta envidia últimamente (y cómo no si logró cabildear con mucho tiempo recursos históricos para la ciudad) estará en breve en la capital del estado para firmar el convenio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, en donde además el gobernador Miguel Riquelme le entregará una dotación adicional de cámaras para el sistema de monitoreo y vigilancia urbana…



PIEDRAS NEGRAS NO SOLO será una frontera ejemplar, sino también la más cuidada y vigilada con equipos modernos…



III



EL FENÓMENO MIGRATORIO SE ha convertido en un problemón para Estados Unidos, pero ni duda cabe que también para México y en especial para los municipios fronterizos…



Y ES QUE A RAÍZ de que las noticias corren en el sentido de que Estados Unidos tiene saturados sus centros de detención y procesamiento de migrantes, y que por ello los deben dejar en libertad condicional, ahora más centroamericanos y de otros países pretenden llegar a la zona fronteriza para cruzar con o sin documentos…



FAMILIAS DE CENTROAMÉRICA, DE SUDAMÉRICA, de África y hasta de Rusia han cruzado por esta zona y llegan pro ferrocarril, autobús y en avión, como ocurre esta semana con familias venezolanas las cuales llegan al aeropuerto de Piedras Negras y luego se van a Acuña para solicitar asilo político en Del Río, Texas…



EL ALCALDE ROBERTO DE los Santos ha solicitado apoyo federal y estatal para atender el fenómeno pues al igual que en Piedras Negras todos los albergues están saturados y los migrantes llegan cada vez más entrenados y enterados de cómo reclamar y exigir atención a las autoridades…



EN ACUÑA ESTÁN APOSTADOS desde hace días un grupo de cubanos que exigen a Estados Unidos les dé asilo político y protestan y pernoctan en el puente internacional acompañados de niños pequeños y mujeres algunas en condiciones de salud precarias…



III



ENTENDEMOS EL ASUNTO DEL traslado de reos de penales de Nuevo León y de las Islas Marías hacia otros penales del país, pero como que a los coahuilenses no nos gusta ni agrada mucho el hecho de que reos de mediana y alta peligrosidad de otros estados, que han causado motines, homicidios y que lo que menos tienen es respeto por la autoridad carcelaria, sean quienes se encuentren ahora en Coahuila…



EL CERESO FEDERAL 18 DE Ramos Arizpe tiene capacidad para esos reos, pero con la experiencia del 2012 y la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras como que no queda muy buen sabor de boca cuando se acumulan presiones y reos de todo el país en uno de Coahuila…



AHORA HABRÁ QUE VER SI el secretario José Luis Pliego Corona está al pendiente de lo que se requiera en ese penal federal de apoyo del estado, porque lo menos que deseamos es otra sorpresita como la del año 2012…



III



NO DUDEN DE QUE con la amenaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump de que si México no hace nada con las caravanas de migrantes podría ordenar la próxima semana el cierre comercial de las fronteras, solo con esto sea motivo para que en los cruces internacionales comience a verse una lentitud en las revisiones y el alargamiento de los tiempos de cruce…



YA IMAGINO A PAÚL del Rincón en el convencimiento de sus muchachos para que no se detenga el avance de la fila, pero sobre todo que los mexicanos decidan no ir al lado de Eagle Pass para sus compras por la demora en el cruce, ahí sí que habría más problema para los negocios y el empleo de esta vecina ciudad…



PERO TAMBIÉN EL RIESGO que enfrentan las maquiladoras ante esta postura que les provocaría un problema mayor ante sus clientes las armadoras de autos principalmente…