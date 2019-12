12 Diciembre 2019 04:10:00

Preocupación en la ganadería

EN UN DERROCHE DE TRABAJO y gestión con la comunidad católica a la cual ha liderado para trabajar en el templo allá en Jiménez, el padre Iván Colunga tendrá hoy 12 de diciembre un evento en donde se consagrará y bendecirá la capilla de Guadalupe en la cabecera municipal…



EL PADRE COLUNGA HA SIDO un sacerdote dedicado, disciplinado y de mucho trabajo y pese a que concluyó su labor y edificación en el sector de Villas del Carmen a principios de año, donde dejó un legado importante, en menos de un año en el municipio de Jiménez ya comienza a dejar huella por ese liderazgo con la grey católica…



QUE BIEN POR EL PADRE Iván Colunga y que positivo que la Diócesis se preocupe por tener buenas instalaciones y un pastor dedicado, esperemos que en otras áreas no se descuide, como aquellas en donde los sacerdotes pretenden desintegrar grupos de fieles que trabajan de lleno en sus templos y comunidades, pero que por alguna razón quienes los encabezan no predican con ese mismo animo de trabajo…



EL OBISPO HOY OFICIARÁ misa allá en Jiménez y seguro felicitará el trabajo de fe y dedicación que los católicos de este lugar han hecho desde la llegada del padre Iván…



III

DONDE HUBO CONCLAVE IMPORTANTÍSIMO fue en el puente internacional número dos de Eagle Pass…



AHÍ SE REUNIERON CONVOCADOS POR Paul del Rincón funcionarios municipales, estatales y federales de Coahuila y Texas, para plantear estrategias en materia de seguridad fronteriza, sobre todo cuando se presentan situaciones emergentes en uno u otro lado del río Bravo…



ENTRE LOS ASISTENTES ESTUVIERON el jefe de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña; los delegados de Acuña y Piedras Negras de la Fiscalía, Mario Castro Narro y Víctor Rodríguez; también el cónsul Ismael Navejas y del lado norteamericano prácticamente todas las agencias de seguridad federal como DEA, FBI, HSI, Patrulla Fronteriza y por supuesto el Sheriff del condado de Maverick…



LA REUNIÓN SE REALIZÓ para el intercambio de estrategias, información y datos para actuar de forma rápida en situaciones de emergencia, sucesos extraordinarios y acciones que pudieran representar riesgos a la tranquilidad y buen funcionamiento de esta zona…



POR SUPUESTO DEL LADO mexicano encabezó la delegación el secretario José Luis Pliego Corona, además del cónsul Navejas….



III

PREOCUPADOS ESTáN LOS GANADEROS de la Región Norte por el problema de la sequía que ha azotado los últimos meses a la zona y que ha ocasionado que los daños sean cuantiosos para el hato que en promedio se tiene y exporta a Estados Unidos…



PERO LA COSA NO HA terminado ahí, sino que incluso para los propietarios de ganado menor, como es el ganado ovino, el precio del producto se ha desplomado de forma preocupante…



PARA LOS GANADEROS TENÍAN en este sector del ganado menor una entrada extraordinaria que les ayudaba en sus operaciones o que les daba un respiro en las crisis…



PERO DE UN TIEMPO a la fecha el precio se desplomó más del 30 por ciento porque la demanda allá en el centro del país por esta carne se redujo y eso significó problemas para los productores…



NADA MÁS FALTA QUE SEA por la entrada de ganado menor de contrabando…



POR ELLO HAN PEDIDO LA ayuda de José Luis “El Chapo” Flores Méndez, titular de Desarrollo Rural en Coahuila para que los apoye en programas y subsidios al sector…



III

EN EL áREA DE TRANSPORTE se van a poner más que estrictos en los taxis y concesionarios de transporte urbano de pasajeros pues a decir del titular municipal de dicha área, Jaime Felix Garza, se han detectado varios vehículos que traen placas vencidas y adeudan su pago de refrendo y derechos vehiculares del 2018 y 2019, por ello es que no duden que les pongan estricta vigilancia…



INCLUSO A ALGUNOS LOS multan por no traer limpia la unidad o traer asientos rotos, con sanciones de hasta 5 mil pesos, por lo que ahora sí van a revisar que tengan sus pagos de placas al corriente…



HABRá QUE VER ENTONCES, si con placas vencidas los taxistas pueden adquirir seguro de daños, lo cual se vé difícil…