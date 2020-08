27 Agosto 2020 04:10:00

Preocupación por estrategias en Eagle Pass

El incremento a 5 dólares de manera temporal del peaje en puentes internacionales tendrá un efecto en el número de turistas que puedan venir de visita a Piedras Negras y eso será un golpe duro a los comercios de la zona centro principalmente…



El que vengan menos visitantes, para frenar del lado norteamericano la movilidad hacia Coahuila es una buena medida en lo relacionado con la salud, pero es contraproducente con el tema de la reactivación económica…



Se trata de poner un alto desde varios frentes al Covid y también de que la gente permanezca en su casa y sólo salga para actividades esenciales, pero en esa estrategia se limitarán las potenciales ventas de zonas como la calle Zaragoza, el mercado, los consultorios médicos y de odontología, así como los restaurantes…



Habrá que ver cómo es que se mediarán los efectos y qué puede proponer la Canaco a cargo de Carlos González para que estos negocios no sufran más efectos negativos por el coronavirus…



Se registran para el Congreso



Ayer inició en todos los comités distritales del IEC en el estado, la recepción de solicitudes de registro de candidaturas a la diputación, por lo que anduvieron más que atareados los compañeros de Gabriela de León, consejera presidenta del Instituto Electoral…



No cabe duda que deberán de prepararse muy bien para determinar los escenarios que se podrían presentar durante las campañas políticas, pues con las restricciones de movilidad que tendrán los que sean aprobados en su registro como candidatos, será por demás interesante definir qué se permitirá y qué no se permitirá en promoción y por lo mucho que se utilizarán las redes sociales…



Hay que recordar que las redes sociales son un reflejo en ocasiones no real de lo que sucede, de los razonamientos de los ciudadanos pues ahí si no hay forma de medir de manera eficiente lo que son integrantes de las redes y los llamados boots o robots…



Por ello, en las sesiones del IEC se plantean escenarios para definir qué se hará cuando se presenten situaciones entre candidatos…



El registro de candidaturas concluirá el próximo 30 de agosto y las campañas inician el cinco de septiembre y hasta el 14 de octubre para elegir y el 18 de octubre seleccionar a 16 diputados de mayoría relativa y a nueve de representación proporcional…



Centro de identificación humana



En Coahuila el tema de los desaparecidos preocupa y ocupa al gobierno que encabeza Miguel Ángel Riquelme y prueba de ello es la inauguración ayer del Centro de Identificación Humana en donde a partir de ya se podrá trabajar en la identidad de los restos de personas que han sido localizados en distintos puntos de nuestro estado…



Luego de los años negros que se vivieron, donde desaparecieron a cientos de coahuilenses, cuyos restos han sido encontrados en distintos municipios y que no se podían identificar por la falta de una institución para ello, hoy Coahuila y el gobernador le han invertido más de 149 millones de pesos y por ello, es que se dispone ya de una instalación de lo más moderno en cuanto a laboratorios forenses con capacidad para analizar los 800 cadáveres que se tienen actualmente sin identificar…



Aunque se esperaba que en el evento estuviera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no fue posible por cambio de agenda de última hora, el Gobierno Federal también participó en este proyecto…



Excelente reunión con empresarios



El que sostuvo una amena reunión con empresarios fue el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara…



En su más reciente visita a Piedras Negras, tras las reuniones de análisis del tema de la seguridad con alcaldes de la región, autoridades de Sedena y Guardia Nacional, el fiscal de Coahuila se reunió con un grupo de empresarios con quienes intercambió opiniones y platicó un buen rato…



Estos encuentros son para, además de saludar a los buenos amigos que tiene en Piedras Negras, también palpar de manera directa cómo el sector empresarial se encuentra en cuanto a la percepción de seguridad, investigaciones y temas relacionados con la tranquilidad de la zona fronteriza…