30 Diciembre 2019 04:10:00

Preocupación por lo ambiental

A pesar de los esfuerzos, de los pleitos administrativos y ante autoridades federales y estatales ganados para que el Río San Rodrigo pueda enfrentar una restauración y recuperación de lo que se ha dañado pro el crecimiento de la región, pareciera que este año 2019 fue uno en donde lo ambiental poco les importó a las empresas, sobre todo a las involucradas con la extracción de piedra arena del cauce de este rio a lo largo de decenas de kilómetros en territorio de los municipios de Zaragoza y Piedras Negras…



Mucha ha sido la lucha y hay que reconocerle a Waldo Terry, por esa labor, que realmente vemos que poca gente se preocupa en nuestra región: El medio ambiente…



De la misma forma que en su momento no importó el tema del fracking en Coahuila, y que se frenó más por cuestiones políticas y de guerra de grupos de poder por quienes tienen los reclamos de lo que hay en el subsuelo de Coahuila, de la misma forma parece que a pocos les interesa el tema del rio San Rodrigo y todo lo que ello implica…



Ni a las empresas que adquieren sus materiales para construirse y edificar sus plantas, ni a quienes proveen esos materiales y que vemos, insisten por la vía legal de continuar con el daño y la catástrofe en ese cauce cercano a nuestra ciudad…



Ojalá y que la conciencia cambie para el próximo año en este sentido y que se logre ahora si una reacción de la población…



Nava industriosa



El alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez, tiene proyectado para el próximo año, un impulso adicional a las inversiones en ese municipio con el fin de que el crecimiento industrial sea mayor al de este 2019…



El munícipe, ya tiene planeado el crecimiento aprovechando el corredor industrial Nava Cervecería además de lo que es el libramiento Carranza de la carretera 2 hasta la 57 que son varios kilómetros en donde existe un amplio espacio de predios que se convertirán en su mayoría en terrenos para nuevas empresas aprovechando su cercanía con la ruta fiscal y también con el aeropuerto…



Esa ventaja de conectividad sin duda que será aprovechada por muchas empresas que desean instalarse, pero aparte tener una facilidad para la llegada de insumos del extranjero o la salida de los mismos…



Es por ello, esa zona de Nava, una que requiere de infraestructura de CFE, drenaje y agua, así como de telecomunicaciones, requerimientos que no dudamos con el apoyo del Estado a través del Gobernador Riquelme y de las sinergias por la conurbación con Piedras Negras, será trascendental este próximo año…



Refuerzo de la seguridad



Hoy más que nunca, las dependencias involucradas y responsabilizadas con la seguridad en Coahuila tienen una tarea de mucha más inteligencia y en donde cada una de sus cabezas debe darle puntual seguimiento al trabajo que le corresponde…



Por ello es que vemos reuniones constantes estatales y regionales de los Secretarios de Seguridad, José Luis Pliego; de Gobierno, Chema Fraustro Siller; además del Fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, junto con los mandos militares de la zona y región…



Los resultados han sido buenos, porque además no se trata de sólo el tema de la prevención del delito, sino de situaciones que ya no es el combate de la delincuencia sino del intento de grupos de retornar a Coahuila para delinquir…



Por ello es que en estas fechas más que nunca, la inteligencia, los operativos y las estrategias se agudizan, para que los resultados de cierre de año sean cada vez mejores…



El revisado ecológico obligatorio



Tras años en que no ha sido tomado en serio, ni por las autoridades ni por los automovilistas, este año que inicia pasado mañana, será uno en donde este requisito par los propietarios de automotores será exigido y en todo caso quien no lo tramite o realice será sancionado…



Lo interesante será ver cómo es que se procederá con los autos chuecos, chocolates o los llamados “onappafos” los cuales hasta ahora son intocables por las autoridades del SAT, el estado y el municipio…



Habrá que ver en qué condiciones se realiza e revisado y cómo es que le harán para que verdaderas máquinas lanza humo puedan pasar estas revisiones y no sólo eso, que los dueños estén dispuestos a reparar los autos, muchos de ellos de desecho de Estados Unidos…



Veremos cuál será la instrucción de Juan Morales del área de Ecología e Imagen Urbana; también del comisario Luis García García y de la gente de Recaudación, porque al final, parece que el mensaje para los contribuyentes es que a los cautivos si se les exige, pero a los “onappafos” no se les toca…