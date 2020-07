19 Julio 2020 04:10:00

Preocupados por el carbón de CFE

Aunque Micare va camino al cierre y la liquidación de casi tres mil trabajadores, una realidad y preocupación que enfrenta la CFE en Nava es cómo hará para mantener la producción de fluido eléctrico sin ese carbón mineral cuyas concesiones pertenecen a AHMSA, pero además porque los técnicos de la paraestatal encargados de la operación de las termoeléctricas saben perfectamente que el carbón de la cuenca de Sabinas no sirve para operar como único mineral alimentador de las calderas de las dos plantas…



Si a nivel nacional se viene una demanda de flujo eléctrico y se saturan las plantas de otros métodos de generación, no duden que pueda solicitarse a Nava que incremente su producción, lo cual estaría impedido…



Así las cosas, por mucho que diga Manuel Bartlett y toda la cuarta transformación que es caro producir con carbón, no pueden arriesgar la capacidad de casi 10% de la electricidad nacional que ofrecen las plantas de Nava…



Calladito, calladito, en CFE ya han hecho insinuaciones a Micare y AHMSA, tal vez en la figura de Julio César Villarreal, para que enfrente ese compromiso o lo respalde y por ello es que no se despedirá a todos los trabajadores y se dejará una parte para mantener “operables” las minas de la región de la cuenca del río Escondido…



No hay que olvidar que si bien AHMSA ha vivido décadas de situación de quiebra, algo que varios empresarios de Coahuila son expertos, pero Micare durante esas décadas fue la cajita chica que les dio y generó flujo de efectivo para todo lo que se necesitara…



Hoy de nueva cuenta Micare o en lo que se convierta para finales de este año o el próximo, será de nueva cuenta la caja chica de un gran grupo empresarial que le dará buenas entradas…





Crisis en industria de la construcción



La pandemia ha comenzado a verse reflejada en otro sector que no se habría retraído, pero que sí se ve hoy en el parón que tienen los desarrolladores de vivienda y concreteras de la región…



Los proyectos de desarrollo de nuevos fraccionamientos son reanalizados, para ver cómo es que se deben de replantear y así no terminar con desarrollos convertidos en zonas fantasmas, pues nadie los adquirirá…



La pandemia ha ocasionado que todas las desarrolladoras urbanas detengan sus construcciones, son muchas menos las que se hacen y otros, incluso, pararon nuevas ampliaciones o sectores, con una baja en el empleo en la industria de la construcción que ha vivido casi seis años de auge en todo el norte de Coahuila…



Si Piedras Negras crecía en este rubro a raíz de mil a mil 300 nuevas viviendas por año, seguramente por los próximos dos años esa cifra no llegará a la mitad…



Javier Beráin, de Fomento Económico y Turismo del municipio, tiene muy medido el mercado, tanto en el comercio como en la industria y también en el sector de la construcción donde también se han perdido un buen número de empleos…



A nivel estado, la cifra de empleos perdidos según el registro en el Seguro Social en estos cuatro meses de pandemia es cercana a los 44 mil, que más o menos es la cifra de empleos que se generan en año y medio en nuestro estado…





Desalojo en torres eólicas de Acuña



Pocos han referido el tema, pero donde ya pararon el proyecto fue en el parque de torres eólicas de Ciudad Acuña, el cual se quedó a medias…



De nueva cuenta, al igual que con Micare y AHMSA, las decisiones en materia energética le pegaron a este proyecto millonario que instalaría 200 torres generadoras de electricidad…



Eso se refleja también en el empleo en Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde proveedores de la empresa a cargo del proyecto ya retiraron la mayor parte de su equipo, maquinaria y personal e incluso a una parte de los propietarios rurales a quienes rentarían los espacios para instalar las últimas 50 torres, simplemente ya no les cumplieron el contrato…



Este proyecto de más de 200 millones de dólares y que en su construcción generó un buen número de empleos, generaría en sí energía limpia y unos 50 empleos directos ya una vez operando a su máxima capacidad…



Habrá que ver si el alcalde Roberto de los Santos analiza las condiciones en las cuales otorgaron los permisos de construcción y licencias de funcionamiento, porque seguramente muchos proveedores los dejaron colgados de la brocha con cuentas pendientes por pagarles y por la fama que ya tenía la empresa a cargo, la cosa no pinta nada bien…





Sedena y Marina en Aduanas



La experiencia de que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguida y vigilancia de las aduanas de México no es nada nuevo, ya se hizo este experimento o estrategia hace dos décadas y pese a ello el contrabando de armas, mercancías, combustibles y ropa continuó a toda su capacidad, en específico en la Aduana de Piedras Negras…



O acaso no recuerdan la historia de Armando Olivares Félix, un exfuncionario de Aduanas del grupo Tampico, una camada de abogados que se apropiaron de los ¨mejores cruces aduaneros con resultados pésimos, que hay que decirlo, estaban a merced de los grandes contrabandistas de cuello blanco en aquel entonces incrustados en el Gobierno Federal…



Que llegue el Ejército y la Marina a cuidar las aduanas tiene un objetivo y ése es el tema de la seguridad, el contrabando de armas que hoy está en su punto máximo, por más que se diga que la corrupción es cero en los puertos fronterizos aduaneros…



Son seis las aduanas donde se pretende frenar el contrabando de armas y en ellas no está Piedras Negras, pero muy seguramente se incluirá en esos puntos…



Será en los próximos días en los cuales seguramente el coronel Gustavo Campos Armendáriz y su gente, así como el general García del Regimiento local, se harán cargo y tomarán el control de la Aduana en materia de seguridad…





APOYO CONSTANTE DEL PROFE NOÉ



El que ha dado muestra de saber trabajar y estar cercano a la gente es el regidor de Nueva Rosita, Noé Gómez, el profe durante 14 semanas seguidas ha visitado sectores de la ciudad entregando personalmente apoyos alimentarios, siempre teniendo todas las medidas de higiene que los tiempos requieren cuidando la salud de quienes lo reciben y la suya, es de los pocos que siguen trabajando y con evidencias ha demostrado ser solidario en épocas difíciles que atraviesa la región, esto de apoyar a la gente para el profesor no es algo de hoy, ni novedad para quien lo conoce, ya que sus apoyos datan y con evidencias desde el 2007, hoy ha demostrado compromiso, solidaridad y empatía, de los pocos funcionarios que hacen su trabajo y no se escudan en el escritorio.