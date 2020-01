07 Enero 2020 04:10:00

Preparados para la campaña

Donde se trabaja ya en el sondeo, revisión de encuestas y popularidad para ver quién, hombre o mujer, podría ser el candidato o la candidata a la diputación local, es en el PRI de Piedras Negras…



El dirigente Raúl Vela, ha señalado que ya se revisan tanto a nivel local como allá en Saltillo en el comité estatal, los distintos escenarios para el distrito dos con cabecera en Piedras Negras y en base a esos distintos escenarios se tomará la decisión de los candidatos…



En los próximos días se realizará la asamblea estatal en donde se podrá definir el método para la selección de candidatos y también quiénes serían los delegados del partido en cada distrito…



La elección en Piedras Negras o en el distrito dos no será sencilla, eso lo tiene bien claro el dirigente priísta, pro lo que requerirá de todo el apoyo de la estructura del comité estatal y de los grupos priístas que integran los distintos sectores del partido…



Ni el mismo PAN lo tiene sencillo, pues ya se dividió con el proyecto de partido de Felipe Calderón que aquí a nivel local provocó que todos los que se beneficiaron con cargos durante 12 años de gobierno panista se fueran a México Libre…





Camaleones en campaña



Lo mismo en el distrito de Acuña, que es el uno; que en el dos de cabecera Piedras Negras y en los de Sabinas y Múzquiz, para la elección de renovación del Poder Legislativo del estado, ya hay mucho interés de los ciudadanos por ver quiénes cambiarán de piel y de partido, todo sea por la posibilidad de ser candidatos…



En el PAN, de Jesús de León a nivel estatal, ya dejaron en claro que no volverán a ofrecer candidaturas a modo de ruego, como ocurrió en Piedras Negras en el proceso anterior, donde el partido les ofrecía por teléfono a ciudadanos para que aceptaran, casi a modo de ruego, para ser candidatos a la alcaldía…



Ahora eso no pasará, además de que no permitirán que pase y por ello es que ya se dialoga con empresarios y dirigentes ciudadanos, gente destacada de la comunidad que pueda llenar el perfil y que además esté interesado en contender por el albiazul…



Los panistas le apuestan a que ahora sí tienen posibilidades de ir por una curul en el congreso en este distrito dos, pues el voto tricolor se podría dividir de nueva cuenta y eso darle ventaja y valor a los votos duros del PAN…





Ética y humanismo en Hospital 11?



Donde comenzarán el año con denuncias y demandas de negligencia en el hospital de zona 11 del Seguro Social…



Resulta que el día 30 de diciembre un matrimonio de los Cinco Manantiales llegó a ese nosocomio para el parto de la mujer que esperaba una niña, por lo que estaba ya programada como cesárea porque el producto venía enredado en el cordón umbilical…



Una doctora a cargo se aferró, a decir de los denunciantes, que debía ser parto natural y el resultado ya lo conocen: Muerte de la bebé y daños en la salud de la parturienta, que poco faltó para que también falleciera…



De esto por supuesto el director del hospital 11 no dice nada, calla y trata de evadir los cuestionamientos, pero la realidad es grave, el matrimonio, los derechohabientes consideran que hubo negligencia y actuarán contra el médico y contra los directivos…



El médico Tomás Solís Cortés, director del hospital 11, hablando en el festejo del Día de la Enfermera de que se ha perdido el humanismo y la ética entre estos técnicos de la salud, sin darse cuenta que eso es lo que han perdido pero los médicos por irresponsables en el hospital 11…



Lo más lamentable es que como los galenos gozan de una protección de un bufete jurídico poderoso, el asunto quedará en nada y en un descuido si el matrimonio insiste hasta ellos pueden salir perdiendo por una contrademanda, para lo cual sí son muy hábiles…





Reunión consejo de seguridad



Mañana en Saltillo se reunirán los 38 alcaldes, directores de Seguridad Pública y secretarios de Seguridad, Gobierno y Fiscalía con el gobernador para llevar a cabo la primera reunión del año en donde se evaluarán los resultados del 2019 y los retos para el 2020…



El gobernador lo ha señalado, es la importancia por ejemplo de que los 38 municipios estén apegados, firmen ya, el acuerdo de mando único, en el cual solo faltan Monclova y Torreón de adherirse…



La tarea no es sencilla y el trabajo es permanente y así lo entiende el gobernador Miguel Ángel Riquelme, por ello la convocatoria y la importancia del análisis…