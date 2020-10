24 Octubre 2020 03:10:00

Preparan rescate en Pasta de Conchos…

No hay límites en el presupuesto, por eso no doy a conocer la inversión, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, frente a las esposas de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos hace ya 14 años...



Primer compromiso que hizo con las viudas fue el pago de indemnizaciones, luego reactivar el municipio y realizar lo necesario para su desarrollo y luego el rescate de 63 cuerpos que aún permanecen en la mina...



Ahí le plantearon al Presidente un gran discurso para el rescate de cuerpos, todo lo que van a hacer paso a paso, para entrar hasta donde se supone perdieron la vida 65 mineros, sólo que dos cuerpos sí fueron rescatados hace años...



Al evento, en el que el clima les hizo una jugada a todos los invitados bañándolos en el espeso polvo negro característico de la Región Carbonífera, sólo dejaron entrar a las viudas aunque ya la mayoría se volvió a casar, mientras que las madres y hermanos de las víctimas no les permitieron el acceso...



Lo primero que ofreció AMLO fue la indemnización, dijo que esta deberá llevarse a cabo en este mismo año...



En redes sociales, el reclamo fue que ellas ya habían cobrado una indemnización al momento de la tragedia y que en otras minas del país y de la misma zona carbonídera de Coahuila, había familias que han perdido mineros y que no tienen el mismo respaldo...



Luego dijo de la reactivación del municipio de San Juan de Sabinas y le reclamaron los maestros de Inglés del país a quienes en campaña les prometió la basificación y no les ha cumplido...



Y en cuanto al rescate de los cuerpos, donde dijo que no hay límite de gastos, le piden los mexicanos que también rescate a los niños vivos que padecen cáncer y donde tampoco quieren límite de gastos en medicamentos y quimioterapias...



Porque a diario vemos historias de niños que padecen cáncer y que andan deambulando en busca de medicinas o recaudando fondos para las quimioterapias...



También la gente de San Buena le recordó que quieren inversión sin límite para la construcción del hospital que les prometió y que tampoco ha cumplido, pese a que la Clínica 51 del IMSS se está cayendo a pedazos...



Otros le recordaron que no atiende otros temas, porque no le son tan redituables para su campaña como es Pasta de Conchos...¿será?...



Lo que sí dejó bien claro el Presidente es que quiere finiquitar este tema durante su gobierno, porque no es bueno dejar nada pendiente, inconcluso...



Eso para muchos sonó a reelección...Como sea la cosa, ya está todo definido, van por los cuerpos y ojalá se logre el objetivo y que las familias no sólo reciban falsas esperanzas, porque hace varios años los expertos dijeron que el rescate ya no era posible, veremos qué sucede en los próximos meses...



Otro error humano o acto de ignorancia...



La que compartió su “gran sabiduría” fue la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Muller y fue vapuleada en redes sociales...



Un breve discurso fue suficiente para expropiar a Irlanda al famoso escritor Oscar Wilde, en ese momento lo hizo estadounidense...



Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey, ojalá que ese error haya sido humano y no por ignorancia de la Primera Dama, porque no debe perder de vista que México es un país preparado, es un país donde muchos leen, si no la mayoría, sí hay personas muy preparadas que por muchos doctorados que tenga doña BeatrIz la van a corregir...



Además no se tiene que ser un gran intelectual para saber que este escritor no es estadounidense, cualquier estudiante universitario con carreras afines, sabe ese pequeño detalle...



El problema no es equivocarte, siempre y cuando lo aceptes con dignidad y no te ofendas...



¡Malagradecidos!...



¡Bola de malagradecidos!, dijera mi abuela, y es que es increible leer reacciones de repudio a los médicos, cuando éstos dicen que están cansados...



En lugar de hacer caso y quedarse en casa, salen con frases como: “hasta que trabajan”, “yo también trabajo 12 horas”, “para eso les pagan”, entre otras barbaridades...



En este momento de pandemia, no se compara el estrés laboral de un médico con el de cualquiera de nosotros y ojalá que ninguno de esos bárbaros se enferme, porque ni modo que se cure con chochitos, va a necesitar de un médico y a ver si cambia de opinión...