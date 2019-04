23 Abril 2019 04:10:00

Preparan visita de AMLO a Piedras Negras

LAS AUTORIDADES DE LOS TRES niveles de Gobierno ya se organizan y revisan todo lo relacionado con los eventos que se realizarán la próxima semana con la visita del Presidente Andrés Manuel López obrador…



OBRAS DE PARQUES PÚBLICOS, obras viales, el esquema de la gira, las obras en gimnasios, todo se analiza a detalle en las reuniones de coordinación que son encabezadas tanto por el alcalde Claudio Bres como por el secretario José Luis Pliego y con la colaboración directa de los mandos castrenses que participan en cada reunión…



LA VISITA DEL PRESIDENTE será histórica, pues nunca como ahora se hará para el arranque de obras, ya que debemos recordar que las visitas que se tuvieron de mandatarios federales fueron prácticamente solo para recorridos de daños causados por desastres naturales como Peña Nieto en Acuña con el tornado hace poco más de tres años, Calderón en Villa de Fuente en el 2010 y Fox en el tornado del 2004, de eso en más los ejecutivos federales no acudieron a dejar dineros en obras, más bien solo a constatar los daños de fenómenos naturales…



III

QUE BUEN EVENTO HAN ORGANIZADO los Rotarios Misión para el próximo 4 de mayo, en donde por cierto el artista que encabezará el espectáculo llegará un día antes, en el vuelo de Aeromar y muy probablemente coincida con el Presidente Andrés Manuel López Obrador…



QUE MAL POR OTRA parte, que personas del medio artístico quieran boicotear el evento para que no se les empalme con una presentación de un pequeño grupo regional que tienen para ese día…



OJALÁ Y QUE ENTENDIERAN que hay de eventos a “eventos” y si aparte de eso consideramos el destino que tendrán los recursos proyectados para esta reunión, mucho más valor tiene todo este trabajo altruista de los Rotarios Misión de Piedras Negras…



POR CIERTO QUE PARA todo lo relacionado con la seguridad, accesos y apoyos ya los Rotarios Misión se han coordinado con el secretario Pliego Corona y con el alcalde Claudio Bres quienes les han brindado todo el apoyo y toda la logística para que sea un gran evento de más de 4 mil asistentes…



III

DONDE YA PRONTO TENDRÁN fecha para recibir el nuevo albergue de migrantes es en la Diócesis Fronteriza que encabeza el obispo Alonso Garza Treviño, pues el contratista de Gobierno del Estado a cargo de la obra prácticamente ya tiene todo listo para que entre en funciones…



SERÁ PARA ALGO ASÍ como 120 migrantes que podrán pernoctar o recibir techo, comida y atención pero solo por tres días y dos noches…



SE TRATA NO DE fomentar el que lleguen más migrantes, sino el que los que lleguen tengan forma de ser atendidos…



LA REALIDAD ES QUE los albergues en este momento están saturados, todos hasta su máxima capacidad y por encima de ella en algunos…



FRONTERA DIGNA, BETHESDA, Pastora Vicky, Ejército de Salvación, Iglesia Bautista y hasta unos que son originarios de El Congo que están en un albergue especial que suman casi 400 personas…



OJALÁ Y LA CARIDAD de los nigropetenses se mantenga en estos meses venideros, en donde no duden que el problema crezca en cuanto al número de migrantes que arriben a la frontera…



III

LA QUE YA OPERARÁ todo lo relacionado para el arranque de clases de la Universidad Benito Juárez es la directora de Bienestar, la abogada Mirtala Barrera…



YA SE TIENEN Las instalaciones provisionales y sobre todo un buen número de jóvenes que desean estudiar y que serán ampliamente apoyados para su cometido…



LA DIRECTORA DE BIENESTAR ha participado en todos los detalles de este nuevo plantel que se espera poco a poco se consolide y sea semillero de nuevos profesionistas para atender la demanda de las empresas en esta región…



III

EL QUE ESTA MUY interesado en que se reactiven las obras como la ampliación de la ruta fiscal en el puente dos, el puente de avenida López Portillo y sobre todo que se apliquen los recursos excedentes del puente internacional dos, que deben sumar por año unos 40 o 50 millones de pesos, es el presidente del consejo de desarrollo económico Morris Libson…



HA DEJADO CLARO EL empresario que se hacen obras para atraer más inversiones y por ello es que la frontera se consolida en su crecimiento…