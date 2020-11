08 Noviembre 2020 04:10:00

Presidentes laguneros

No tiene precedentes lo que ocurrirá en Coahuila a partir del 1 de enero próximo. Los tres poderes del estado van a estar a cargo de laguneros.



Miguel Ángel Riquelme estará en el umbral de su cuarto año de administración, el punto más álgido, el de mayor peso e influencia.



Miguel Felipe Mery Ayup, también originario de Torreón, estará recién electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para un periodo de cinco años



Además, otro de sus paisanos, Eduardo Olmos Castro andará en vísperas de asumir la presidencia de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss. Control político, le llaman los enterados.









¿Con melón o con sandía?



Al interior del Partido Acción Nacional hay opiniones encontradas sobre quién estará al frente del grupo parlamentario en la Legislatura que arrancará el próximo 1 de enero.



Está entre Mayra Valdés y Rodolfo Walss. En teoría, los dos tienen la bendición de Guillermo Anaya Llamas, quien toma las decisiones importantes en el PAN, pero falta ver cuál de los dos garantiza lealtades. La vara está alta para el siguiente coordinador parlamentario, pues Marcelo Torres Cofiño no la ha hecho mal.



Por lo pronto, la dirigencia del panismo, a cargo de Jesús de León Tello, ya anda más metida en cómo resolver las candidaturas para ayuntamientos.







Más tranquilo



Por cierto, el panismo coahuilense se volcó en felicitaciones para Joe Biden, por el triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



“Hacemos votos para que esta elección nos permita construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y la cooperación”, posteó la dirigencia panista.



“En la redefinición de la relación México-Estados Unidos es prioritario abordar temas como medio ambiente, cambio climático, energías limpias, migración, seguridad y comercio bilateral.



Tenemos frente a nosotros la oportunidad de estrechar nuestros lazos de cooperación”, publicó el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. Sin duda, Biden puede estar más tranquilo.









¿Y los diputados?



Por lo visto, la defensa del presupuesto para Coahuila la tuvo que ejercer directamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Poco interés se vio a los diputados federales por alzar la voz y reclamar lo que a la entidad le corresponde.



Le comentamos que Riquelme cerró semana en la Cámara de Diputados, con reuniones de trabajo con integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública.



¿En qué andarán Fernando de las Fuentes, Luis Fernando Salazar, Hortencia Sánchez Galván, Rubén Moreira, Martha Garay, Melba Farías Zambrano, Francisco Javier Borrego, Lenin Pérez Rivera, Silvia Garza Galván, José Ángel Pérez Hernández y Diego del Bosque?







Habiendo tanto

Y habiendo tantos temas, como el del debate presupuestal y la posibilidad de pérdidas millonarias para Coahuila por la cancelación de convenios y fideicomisos, la que agarró como bandera el tema de los vitivinicultores fue la senadora Eva Galaz Calleti.



No hubo buenos comentarios para la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional, y no porque el de la producción vinícola no sea importante, sino por la expectativa que en este momento hay en los legisladores coahuilenses para tratar la defensa del presupuesto. En fin, cada quien sus intereses.







Peñoles le entra

Fernando Alanís, director general de Industrias Peñoles, se reunió este sábado con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y no fue solo para saludarlo, también para formalizar la donación de 30 ventiladores E30 para el hospital móvil que hace una semana se instaló en Torreón.



La ayuda siempre se agradece, pero refresca más cuando llega en momentos de crisis y cuando más se necesita, de ahí que el gobernador Riquelme fue puntual en agradecer el gesto y la disposición que Met Mex Peñoles tiene para colaborar con su Administración.



No es reciente la buena relación del sector privado de las distintas regiones del estado, con la Administración estatal.