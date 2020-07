27 Julio 2020 03:10:00

Prestanombres

Con triple C, porque está cañón en la Carbonífera con los pedidos de carbón, un juego de intereses económicos que demuestra no hay diferencia entre Predemi y la “honesta” operación de la 4T.



El favoritismo, los prestanombres, empresas señalados de carecer del manifiesto de impacto ambiental, total, por más que quisieron jugarle a los honrados los de la CFE no pudieron.



El senador Armando Guadiana Tijerina, quien jura no ser adjudicado, sí participará a través de otras empresas, que son de familiares, prestanombres o socios.



Lo mismo con la ex candidata de Morena en Múzquiz, Tania Flores Guerra, que tiene contratos de pequeña minería a través de familiares.



El pueblo es chico, el negocio del carbón es muy chismoso y los carboneros se conocen entre ellos, quisieron creer en la honestidad de los de la 4T pero se dieron cuenta que es más de lo mismo.



Al final de cuentas los funcionarios cambiaron la piel pero no las mañas, ¿a poco iba aprender Manuel Bartlett honestidad a éstas alturas? ¡la mayoría son priístas!



Presmumidos



Si de algo pueden presumir los priístas es que Miguel Ángel Riquelme Solís ocupa el segundo lugar entre los gobernadores mejor aprobados del país, lo dice la encuestadora Mitofsky.



Quirino Ordaz Coppel, el Gobernador de Sinaloa, con un 66.3%, de la alianza PRI, PVEM Y PANAL, quien termina periodo en el 2021.



El segundo lugar de aprobación lo tiene el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con un 57.5, y bueno en tiempos de la izquierda que lo diga una encuestadora es otra cosa,.



Cada empresa pone sobre la mesa su credibilidad y confianza al difundir resultados de preferencia o evaluación.



La tercera es Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de Sonora, con 53.6 también del PRI.



Derrumbe



Se cae a pedazos Morena, sería literal, pero la referencia es sobre el inmueble de las oficinas del CDE en Saltillo una compra muy parecida a la de Agro Nitrogenados, pagar 3.5 mdp por una vieja casa que pronto colapsará.



Negociazo que hizo la diputada federal siendo dirigente del partido, Miroslava Sánchez, comprar un edificio con antigüedad de 100 años y un sobreprecio que alguien se embolsó.



“Hanna” se encargó de tumbarle algunos pedazos y recordarle a la militancia las transas de Miroslava, que además reportó 600 mil pesos de inversión en equipo de cómputo, laptops de 40 mil pesos.



El llamado era urgente para sacar y resguardar a tan “valioso” equipo a fin de evitar que se dañaran si se presentaban derrumbes.



Cómo querer dejar el control de Morena, si saben que es un buen negocio, dijera Plata.



Hoteles, no



Con todo que los hoteleros atraviesan por momentos críticos frente a la pandemia del Covid-19 dicen que no se atreverían a reconvertirse para alojar a pacientes intermedios.



Armando de la Garza Gaytán diría que la propuesta del Secretario de Salud, Roberto Bernal puede ser una opción para obtener ingresos, pero es un riesgo de salud que nadie quiere correr.



Si no pueden controlar la pandemia ni contagios en los hospitales, menos podrán evitarlo en los hoteles, mejor no, dicen.



Monclova registró 95 nuevos casos Covid, más los que se atienden en casa al atenderse con médicos privados y que las muertes van desde niños, jóvenes y adultos mayores, resulta impredecible lo que pueda suceder.



Diría un médico, “Es un virus nuevo que no conocemos” o sea experimentan con los contagiados, vaya consuelo.