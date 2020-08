08 Agosto 2020 04:10:00

PRI, se prepara para contienda

Donde ya comenzaron a ser más frecuentes las reuniones entre el comité municipal y su candidata a la diputación local es en el PRI de Piedras Negras…



Esta semana que concluyó el dirigente tricolor, Raúl Vela sostuvo varias reuniones de mucho trabajo, análisis y estrategia con la profesora Esperanza Chapa, para comenzar a cerrar filas y programas de cara a los procesos electorales que en breve arrancarán…



Tras la suspensión del proceso por la pandemia contrario a lo que otros partidos, en el PRI no se detuvo la chamba, la atención a ciudadanos y familias, reuniones con grupos o personas vulnerables y representantes de organismos ya sea de forma virtual o telefónica, la realidad es que el priísmo siguió en su trabajo y eso hay que reconocerlo…



‘Mientras otros partidos que no cuentan con estructura se la pasaron más al cuidado de la salud y la pandemia, en el PRI si se ocuparon de eso, pero en relación a sus militantes para ver cómo les ayudaban y cómo enfrentar de forma más inteligente esta pandemia…



La situación será por demás distinto en cuanto a la campaña y ya se preparan también para contender contra mujeres que probablemente serán postuladas por el PAN, UDC y Morena, más tal vez uno o dos hombres que buscarían la diputación por la vía independiente…



Entregará MARS presidencia municipal de Villa Unión



Esta semana próxima el gobernador Miguel Ángel Riquelme tendrá una gira de trabajo por la Región Norte de Coahuila y estará en el municipio de Villa Unión, en donde hará la entrega formal de la obra de remodelación de la presidencia municipal…



La obra se realizó tras el ataque de civiles armados que destruyeron la alcaldía y dañaron ese municipio el pasado 30 de noviembre y que fueron repelidos por los elementos del estado y la Federación de una forma contundente…



El gobernador desde el día de los hechos y al día siguiente cuando se evaluaron los daños, se comprometió a apoyar a esa población no sólo con más seguridad, sino también en la restauración de todo lo ocurrido y esto, pese a la pandemia, ya se ha concluido…



Actualmente el secretario de Inclusión, Francisco Saracho sólo está con detalles del equipamiento y de situaciones en donde ya son aspectos generales, pues el edificio ya está listo con toda la remodelación y modernización…



El gobernador anunció esta inauguración en un evento allá en la región sureste y muy seguramente el corte del listón irá acompañado del arranque de más obras pues hay que recordar que también se tiene proyectado allá la construcción de un cuartel que estará a cargo de la Guardia Nacional…



Bancos, cambiaN la estrategia



Si la Región Norte de Coahuila vive una situación complicada por la pandemia, sin duda que se deben de revisar poco a poco los puntos y sectores en donde se dan los brotes…



Colonias, empresas, negocios, comercios e incluso instituciones como casas de reposo y otras se deben de supervisar de forma constante…



Pero en donde hoy se refleja una escasa sensibilidad en el tema de la pandemia es en las instituciones bancarias: Las más importantes, por no decir todas, tienen a diario a decenas y en ocasiones cientos de clientes, durante horas y horas en el exterior, a la intemperie, asoleándose, para ser atendidos…



Lo mismo Bancomer, que funciona con una sola sucursal; Banamex igual y Banorte son bancos que lamentablemente o cumplen con la regulación o cumplen con sus clientes, pero a la hora que cumplen con la regulación exponen a sus clientes…



Ojalá y que en las reuniones próximas del subcomité de salud se analicen estos puntos por parte de esta zona, cuyo subcomité encabeza Francisco Saracho, porque es inconcebible que se vea cada día a cientos de personas pasando horas expuestas para ser atendidos…



Los bancos no tienen al tecnología o simplemente están, como instituciones, rebasados por la pandemia y algo se deberá hacer para que esto se corrija o simplemente continuarán como puntos de alto riesgo de contagio de Covid-19…



Esperemos también que el área de Salud del Estado a cargo del coordinador de la Jurisdicción Sanitaria uno, Iván Alejandro Moscoso, pueda supervisar de más cerca de estas instituciones…



Negocio del entretenimiento



La pandemia ha golpeado de manera brutal a muchos sectores, algunos con efectos positivos pero otros los mantienen al borde de la quiebra, sobre todo en el sector del entretenimiento…



Cines, espectáculos de teatro y música, antros y discotecas, salones de fiesta, mariachis, banquetes y todos los que participan en ese sector como meseros, cocineros, payasos, músicos, trabajadores de ese sector que podrían llegar a un millar o más, son quienes aún están a la espera de que las autoridades les den el sí para reiniciar sus actividades…



Pero la fecha se ve difícil, sobre todo por la experiencia que se tiene en otros estados como Nuevo León en donde le han dado marcha atrás a esos sectores tras la reapertura…



En Saltillo, la Región Sureste, esta semana se permitió ya la operación de lugares como los cines, con muchas restricciones e incluso de capacidad, lo que animaba a los de otras regiones a que se podría generar esa posibilidad, pero la realidad es muy distinta…



En el sureste la curva de contagios va a la baja, igual el número de casos activos de coronavirus, algo que no podemos decir en la zona norte…



Seguramente en el análisis de la reunión del subcomité de Salud de zona norte, Francisco Saracho y los alcaldes no podrán dar esa apertura, esa deberá de esperar…