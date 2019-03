12 Marzo 2019 04:10:00

Prietito en el arroz

Un prietito en el arroz de la cuarta transformación durante los primeros 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue el nombramiento de Jesús Torres Charles como administrador central de Investigación Aduanera, de la Dirección General de Aduanas, organismo que a su vez depende del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El tropezón les sigue costando caro, nos mencionan.



Otra decisión polémica fue la cancelación del subsidio para las estancias infantiles, aunque más pronto que tarde vino la aclaración del superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, respecto a que el programa va a continuar.



El revire de Flores llegó justo después de que el gobernador Miguel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, anunciaron que le van a entrar con apoyos económicos para las familias afectadas.



Meterlos en cintura



En el partido de moda tienen la esperanza puesta en Mario Delgado para que saque el carácter como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y meta en cintura a dos integrantes de su rebaño: el torreonense Luis Fernando Salazar Fernández y la monclovense Melba Farías Zambrano.



Como le dimos a conocer en el Palacio Rosa de este lunes, los dos brincaron las trancas y se fueron por la libre en el levantamiento del censo de beneficiarios sociales. No crea que el expanista y la expriista destacan por su don de gente, sino que en realidad pretendían aprovechar el vuelo de la cuarta transformación para abonar a su base territorial en las colonias. A ver en qué termina.



Muy preocupado



Cabizbajo y meditabundo. Así han visto al diputado Juan Antonio García Villa ante la iniciativa para destituirlo como coordinador de la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en el Palacio de Coss.



Al parecer, el expresidente de la Mesa Directiva del Congreso sabe que ni siquiera los legisladores panistas, es decir, los de su mismo grupo parlamentario, lo van a defender y está en riesgo su permanencia… Y todo por querer hacer las cosas a su manera y atropellar a quienes lo contradigan. Veremos.



Foro ‘planchadito’



Saltillo es sede del Foro Estatal sobre Desarrollo Agrario, al cual convocó el Gobierno federal, pero en las diferentes organizaciones campesinas hay la idea de que se trata de un evento “planchadito”, en el cual los enviados de la cuarta transformación sólo vendrán para cubrir el trámite, pues en realidad la política agraria del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está definida.



Los campesinos advierten que sólo acudirán para perder el tiempo y si los invitaron fue para darle legitimidad al encuentro.



“La preocupación es que traigan un foro planchado y las opiniones acaben en el cesto de la basura”, advierten dirigentes campesinos como Félix Picazo Álvarez, del Consejo Agrario Permanente.



No lo invitaron



Por cierto, en teoría deben participar todos los funcionarios del ramo, pero la víspera ni por enterado estaba el nuevo delegado de la Procuraduría Agraria, Martín Luis Enrique Barrios Gallegos, quien es egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y se hizo famoso al sostener durante varios años un pleito por el liderazgo de la Asociación Nacional de Egresados de la Narro.



Otro detalle del evento de este martes, es que se trata de un foro agrario, pero la convocatoria salió de la Secretaría de Hacienda. Así, los nuevos tiempos en el Gobierno federal. La cita es a las 11 de la mañana, en el Centro Cultural Universitario de Arteaga.



Guerra epistolar



Y a propósito de “los buitres”, sigue la huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos, cuyo dirigente, Gustavo Lara Sánchez, protagonizó una guerra epistolar con el rector, Mario Ernesto Vázquez Badillo, a quien acusó de echar mano de alumnos y maestros para enviarle amenazas.



Lara Sánchez envió una carta al rector, en la cual le manifestó su preocupación de ser agredido y le pidió hacer entender a los profes y futuros agrónomos, que el conflicto no es personal y se trata de un asunto meramente laboral.



Vázquez Badillo le respondió por la misma vía y se quejó de que un día sí, y otro también, es víctima del lenguaje soez del dirigente sindical. Total, ni a cuál irle.



Lunes de informe



Quien arrancó semana con informe de actividades fue la diputada Lucía Azucena Ramos, lo hizo ante vecinos de todos los sectores de esta capital, que abarrotaron un salón de eventos en la colonia Bellavista, ahí dio detalles sobre su participación legislativa con 7 iniciativas de ley, 18 puntos de acuerdo y 9 pronunciamientos.



Hubo representantes de colonias populares y ejidos, además del secretario de Gobierno, José María Fraustro, a nombre del gobernador Miguel Riquelme, y funcionarios municipales como el secretario del Ayuntamiento, Carlos Robles, en representación del alcalde Manolo Jiménez, y otros diputados.



Durante el evento se fue la luz, pero la también dirigente del PRI Saltillo sobrellevó bien el imprevisto y con la ayuda de la lámpara de un teléfono celular concluyó sin problemas su intervención.