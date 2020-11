18 Noviembre 2020 04:10:00

Priistas incrédulos

Priistas incrédulos



Más de un priista tiene dudas sobre la incorporación de Enrique Martínez y Morales a la lista de candidatos a diputados federales, que el Marqués difundió en la edición de este martes de Palacio Rosa.



Y la duda es porque al interior del PRI había quienes lo veían fuera del partido, e incluso como abanderado, pero por las filas de Morena.



Es lo malo de no hacerle caso al Marqués, quien desde hace seis meses pronosticó la participación de Martínez y Morales como protagonista en las elecciones de 2021 y cercano a la oficina de Palacio de Gobierno, en donde se toman las decisiones importantes.



El caso es que el exdelegado de Economía y Desarrollo Social en Nuevo León va por un asiento en San Lázaro, como candidato por el Distrito 4 de Saltillo.





No tiene rival



Marcelo Torres Cofiño juega con el librito. Si hay un panista lagunero con buen manejo de redes sociales, es precisamente el expresidente de la Junta de Gobierno, quien lo mismo un día aparece en redes sociales almorzando tacos o gorditas en fondas tradicionales o puestos callejeros, que en mensajes de críticas directas por decisiones asumidas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Si hace un año, cuando tenía las riendas del Palacio de Coss, Torres Cofiño figuraba como candidato natural para la Alcaldía de la Perla de La Laguna, ahora sencillamente no hay quien lo desbanque.



De hecho, nos aseguran que el panista de moda solo espera los tiempos para el arranque.





Los mejor pagados



Este miércoles habrá anuncios importantes para los agentes de la Policía del Estado y de la Fiscalía General, entre ellos, el del incremento de sueldo, que los ubicará entre los mejores pagados del país.



El anuncio estará a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por los alcaldes de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, y Saltillo, Manolo Jiménez, y entre otras cosas comprenderá el llevar de 12 mil a 18 mil el sueldo base para los agentes estatales e investigadores.



Con ello, mejorarán las expectativas para los policías y, en automático, Coahuila pasará del lugar 19 en la tabla nacional al Top 5, para ubicarse en el sitio número 4 con la policía mejor pagada del país, sin considerar la inversión que se aplica en telecomunicaciones e infraestructura, patrullas y armamento.





En el territorio



El que se reincorporó de manera presencial a sus labores como titular de la Secretaría de Salud, fue Roberto Bernal Gómez, quien superó el contagio de Covid-19 y se encuentran en buenas condiciones de salud.



Durante su convalecencia, el cirujano no dejó de lado sus labores, pues de manera virtual estuvo al pendiente de las medidas adoptadas en la contingencia y del comportamiento de los contagios en las distintas regiones del estado.



Al parecer el secretario de Salud regresó con las pilas recargadas y estará al frente de reuniones de trabajo durante los próximos días. Eso sí, con los protocolos sanitarios necesarios.





Por Facebook



Jueves, a las 6 de la tarde, es la cita para los seguidores de Jaime Bueno Zertuche, quien, de manera virtual por completo, a través de su página de Facebook, presentará su tercer informe como diputado local.



El actual presidente de la Mesa Directiva y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Palacio de Coss, y dirigente municipal del PRI, hará un resumen de los tres años de actividad legislativa, aunque con énfasis en el que está en curso, el cual, por condiciones obvias de la pandemia, no fue fácil ni para los legisladores.





Le restará



En el plano nacional e internacional llama la atención lo dicho por cercanos al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a que, desde el Gobierno mexicano, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, hubo, en el menor de los casos, buenos deseos a favor de la campaña de Donald Trump.



La postura de los cercanos al demócrata cobró fuerza con la renuencia del Presidente de México para festejar el triunfo de Biden.



En la Alianza Federalista, cuyos integrantes se pronunciaron oportunamente en el tema gringo, creen que la posición de la Cuatroté le restará, aún más, en la relación de México con Estados Unidos.