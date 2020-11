22 Noviembre 2020 02:42:00

¿Primavera en otoño?

Se conoce como Primavera Árabe a una serie de movimientos sociales que se dieron en Medio Oriente entre 2010 y 2012, en donde al menos 19 países se vieron involucrados en mayor o menor medida y el común denominador fueron las protestas sociales exigiendo cambios en la forma de gobernar de cada país.



La inmolación de un comerciante llamado Mohamed Bouazizi a medida de protesta tras haber sido despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorros generó que miles de tunecinos se rebelaran contra las malas condiciones a las que el país estaba sometido y fue la chispa que detonó el movimiento en el resto de los países árabes.



Hace algunos días, en este mismo espacio hablamos de las consecuencias que tuvieron las manifestaciones estudiantiles en Chile, a raíz de ello ese país cuenta ya con la aprobación para generar una nueva constitución. Hoy, en Perú, se vive una situación de malestar social que recientemente generó, por los movimientos y protestas, la renuncia en pocos días de dos presidentes de este país.



Para buscar entender lo que pasa en Perú me gustaría exponer algunos de los hechos que se han vivido en ese país y que han generado la inestabilidad que están viviendo nuestros hermanos peruanos.



Hace tan solo unos cuantos días fuimos testigos de la renuncia, tras tan solo cinco días en la silla, de Manuel Merino. Merino había sido propuesto por el Congreso para suplir a Martín Vizcarra, quien había sido destituido por el propio Congreso tras una serie de acusaciones por actos de corrupción.



Es importante recordar que el propio Vizcarra llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de dos mociones de vacancia similares. Vizcarra fue un presidente con muy alta popularidad entre los ciudadanos de su país, pero con un congreso que no estaba a su favor.



Los movimientos impuestos por el congreso peruano generaron una serie de manifestaciones sociales en las que se habla de al menos dos muertos y más de cien personas heridas. Al final del día el pueblo peruano celebró la renuncia de Merino.



Solo un día después se nombra a Francisco Sagasticomo nuevo jefe del ejecutivo, quien en su momento se pronunció en contra de la destitución de Vizcarra y quien estará en el poder hasta el 28 de julio si es que no sucede otra cosa.



La constante intervención por parte del congreso, que en Perú, a diferencia de muchos otros países no cuenta con el contrapeso de una cámara de senadores y que cuenta con facultades para destituir al ejecutivo de manera relativamente fácil, ha conllevado que del 2018 a la fecha se hayan nombrado 4 distintos presidentes.



Todo esto ha generado que en Perú, la panedmia por el COVID-19 haya tenido los efectos más graves de Latinoamérica, tanto en lo económico como en materia de salud.



El pueblo peruano está cansado de vivir en tanta inestabilidad, están cansados del juego de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo que los tienen viviendo una situación que de ha vuelto intolerable. Hoy el llamado de la sociedad es a que los políticos se dejen de estar acusando entre ellos y se pongan a velar por los intereses tan sentidos del pueblo peruano.



En Perú la voz de la gente se ha dejado sentir al igual que en Chile, ¿estaremos viviendo una primavera Latinoamericana en pleno Otoño?