30 Noviembre 2020 04:10:00

Primero, lo primero

Primero, lo primero



Luego del Tercer Informe que el gobernador Miguel Ángel Riquelme presentará este lunes, los integrantes del Gabinete estatal deberán estar concentrados en la chamba, particularmente aquellos con aspiraciones políticas y la mirada puesta en el próximo año.



El Gobernador dejó en claro que no quiere distracciones en el desempeño de su Administración, y de hecho, si no hubiera secretarios con el interés de competir en las próximas elecciones, el equipo se mantendría intacto.



Mientras se dan los enroques, lo que Riquelme busca es concentración total en las tareas que cada uno de sus colaboradores tiene y, mientras son peras o manzanas, todo mundo deberá andar en eso. Primero, lo primero.





Renuncias en el Gabinete



Por lo pronto, serían cuatro integrantes del Gabinete legal que en el transcurso de diciembre o en las primeras horas del próximo año, dejarán el cargo para cumplir el requisito legal y ser elegibles.



Los cuatro están muy vistos y se los hemos mencionado. Se trata del titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller. A Chema, para los cuates, le late, y fuerte, el corazón por la Alcaldía de Saltillo.



Otro colaborador cercano del gobernador Riquelme que prepara maletas es Jericó Abramo Masso, quien dejaría la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los enterados apuntan a que tiene en la bolsa la nominación del PRI para diputado federal, pero quienes lo conocen aseguran que lo sigue moviendo la idea de regresar a la Presidencia Municipal.





Candidatura en la bolsa



Otros dos secretarios estatales con candidatura en la bolsa son Francisco Saracho Navarro y Román Alberto Cepeda González, el primero, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; el segundo, de Trabajo.



Saracho dejará el Gobierno porque en el PRI le tienen reservada la candidatura a diputado federal por el Distrito 1, con sede en Piedras Negras, y Román Alberto, sigue con los astros alineados para ir a la competencia de ayuntamientos y tratar de recuperar Torreón, que desde hace dos periodos está en manos del PAN.





Se fueron cinco



Fueron cinco los funcionarios municipales de Monclova que, más a fuerza que con ganas, levantaron la mano y se retiraron del cargo, ante el ultimátum del contralor, Juan Antonio Hernández Jiménez, respecto a que, si quieren participar en la contienda del próximo año, debían renunciar a más tardar el sábado 28.



Los que le dijeron adiós al cargo público, a la nómina y hasta al aguinaldo son Óscar Romeo Maldonado López, director de Cultura, Educación y Juventud; José González Ortiz, administrador de los panteones; Everardo Ríos Villarreal, director de Ingresos; Ana Gabriela Villarreal Rodríguez, coordinadora de Asistencia Social del DIF y Luz Elena Pérez Torres, coordinadora del Despacho del Alcalde.



¿Y Paredes? No hay que perder de vista que si al Alcalde de la capital del acero se le hace la elección concurrente, o doble reelección, podrá ir a la contienda para mantenerse en el cargo, pero la ley no lo obliga a renunciar. Ahí no más.





Tienen asiento



Los que tienen asiento asegurado, entre los 80 disponibles para guardar sana distancia en el Palacio de Coss, son Miguel Felipe Mery Ayup, Eduardo Olmos Castro y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.



Mery acudirá al frente de la comitiva integrada por sus compañeros magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, u Olmos, como representante de los próximos diputados locales.



Como será un evento meramente protocolario, van a estar presentes los representantes de los poderes del Estado, el Gabinete y uno que otro invitado adicional. En suma, 80. El evento arranca al filo de las 10:00 horas, no durará más de hora y 40, y se transmitirá de manera virtual.





Elección de rector



El arranque del próximo año será intenso en la Universidad Autónoma de Coahuila, aun con la pandemia. En febrero será la elección para renovar la Rectoría, y le comentábamos hace días que están dadas las condiciones para que Salvador Hernández Vélez busque la reelección.



Sin embargo, al interior de la universidad hay quienes aseguran que Chava podría tener enfrente a más de un adversario. Hay versiones de que, en La Laguna, uno de los grupos al interior de la máxima casa de estudios no tiene “tapado”, pero sí “tapada”, y otros apuntan a que Jorge Alanís Canales se animará a dejar la Tesorería, para ir por el primer cargo.



Desde ahora, el Marqués le asegura que nada de eso ocurrirá y el rector solo se enfrentará en las urnas virtuales a la opción de nuevas elecciones.