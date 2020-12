18 Diciembre 2020 03:10:00

Primero reelectos

Tras reunión de varias horas los que sugieren y deciden en el PRI, analizaron los pros y contras de la elección de candidatos a diputados federales y alcaldías, deciden dar prioridad a reelección.



En Coahuila la tarea fue revisada y avalada por Rubén, el ex gobernador de Coahuila, dicen trae el timón de carro que quiere sea completo, el plan les tomó todo el día.



La instrucción-decisión está tomada, la prioridad es la reelección en todos los municipios, claro, quien esté interesado.



Así que si los alcaldes en turno deciden jugársela en una reelección se les respetará, fue la instrucción, lástima por aquellos que ya se veían de sucesores.



Los que son oposición aún tienen esperanza, aunque en casos como Monclova pocas posibilidades de triunfo.



QUEMÓN



La verdad empiezo a creer que es mala voluntad la que le tienen al doctor Armando Castro con señalamientos en redes sociales de perfiles falsos, o es temor o es envidia.



Primero que una casa por conseguir la candidatura de Frontera.



Ahora salen con que Hugo Lozano delegado regional de Programas Sociales, aspirante a la candidatura del PRI en San Buenaventura lo mandó por un tubo.



Contaría que Castro le dijo tenía arreglada su candidatura y necesitaba ponerse de acuerdo con él, y que éste lo quemó.



El interés es quedarse como delegado de Programas, y pues Hugo reportó la conversación.



Conozco un Armando Castro muy diferente al que pintan, curiosamente parecida acusación con diferente aspirante, Frontera y San Buenaventura.



BONITA JUSTIFICACIÓN



De cuándo acá para un buen jefe policiaco, que ha pasado por diversos cargos, con la experiencia de los años, un asalto a mano armada de día en una lateral de un conocido centro comercial es caso aislado.



El caso hubiera tomado relevancia, si el asaltante le dispara, la hiere o la mata, o bien si hubiera sido hijo de algún político o funcionario.



Era preferible que Fernando Adrían Olivas Jurado, director de Seguridad Pública se hubiera quedado callado o escondido si es que no tenía mejor respuesta... “caso aislado”.



Asaltos suceden con regularidad, aunque diga que hace mucho no se presentaba este tipo de delitos y no es necesario tener una patrulla vigilando, sino que use su olfato de Policía para frenar puntos inseguros.



Será que el Covid ya no le regresó el olfato o la edad le acabó las ganas, con el debido respeto a mi amigo Olivas.



APRUEBAN FINANZAS



En junta de Cabildo virtual, vía zoom, los regidores del Ayuntamiento de Monclova refrendaron la confianza al manejo financiero del alcalde Alfredo Paredes y su tesorero Juan Carlos Terrazas.



Con mayoría calificada aprueban estado financiero del mes de octubre, casi todo en completa tranquilidad.



SIMULACRO



Por aquello de los inconvenientes que puedan surgir, hoy personal del Campo Militar en Frontera lleva a cabo un simulacro de recepción, traslado, almacenamiento y aplicación de la vacuna Covid.



Los subcomités regionales de Salud decidirán quiénes son los responsables de la logística de movilización de los sujetos a vacuna Covid, ruta directa del hospital al campo militar.