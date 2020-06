23 Junio 2020 03:10:00

Principio del fin

Buen día. Empezó el fin de MICARE, arrancó el proceso de cierre, no se duda ni tantito que de pronto aparezca Julia Abdalá amante de Manuel Bartlett al frente de las operaciones, la kerreke es de las favoritas del jefazo de la corrupción AMLO.



En septiembre pasado, Manuel Bartlett causó polémica porque negó a su kerreke Julia Abdalá, a quien se le acusa de ser su prestanombres en el mundo de corrupción de AMLO, pero terminó aceptando que es su pareja sentimental, diciendo que felizmente por 20 años ha tenido una relación con Abdalá, pero que jurídicamente no existe concubinato ni matrimonio.



Seguramente la kerreke se ofendió, le reclamó, tal vez hasta le amenazó con sacarle sus trapitos al sol, por eso el salinista priista amigazo de AMLO, de inmediato corrigió y publicó que reconoce que es su amante. Dice Chumel, el youtuber que se acabó la libertad de expresión si no piensan igual que el viejito, el decrépito vesánico que mancilló Palacio Nacional.



Altos Hornos de México reveló que sus subsidiarias MINOSA y CICSA se desistieron del concurso Mercantil que el pasado 4 de junio habían obtenido ante una autoridad judicial competente, y las opiniones son de que entonces iría por buen camino el proceso de asociación con Grupo Villacero.



Y la insigne curva no se aplanó, sin embargo habrá que agradecer al vano Hugo López Gatell que con su pesada artillería de mentiras e ignorancia de Covid-19, haya hecho vivir algunos días de alivio a millones de mexicanos al hacer creer que los demonios sueltos del coronavirus se estarían retirando gradualmente y que pronto se retornaría a la normalidad.



La dupla chusca de López Gatell-y el ultraderechista AMLO, parecito que no mata ni póker de ases, continuará mintiendo porque eso es lo único que saben hacer e intentar adivinar con datos falsos, conjeturas y especulaciones respecto a Covid-19, se verían mejor como burros preguntando que como sabios rebuznando.



Por cierto, morenistas del área rural, es decir que trabajan duro en el campo, ellos mismos advierten que por múltiples razones la producción de productos agrícolas, de alimentos pues, viene en caída libre, dentro de poco habrá escasez y a precios estratosféricos, después ni con dinero.



Y es que para el inculto príncipe de las tinieblas demencialmente todo es corrupción, y pues el país ya está con daños irreversibles, cada vez más profundos, por otro lado, medio millón de familias en México sufrieron corte de energía eléctrica en plena pandemia porque no tenían recursos para pagar el recibo.



Sin embargo, a la Cuarta Corrupción le fascina ver sufrir a México, cuando esto se pone cada vez peor, y no conforme con cortarles el servicio, esos corruptos aplicaron todavía el respectivo cobro de la reconexión, de tal forma que pura corrupción y agresividad en este sexenio de la muerte.



Lo mismo en el Infonavit puro cuento que iban a ayudar a la gente en la pandemia suspendiendo mientras tanto los cobros, pero la gente que llena de adulaciones a AMLO porque tienen becas sus hijos pero dentro de 1 año serán eliminadas ¿y pa´ dónde van a correr los chavos si no hay empleo por ningún lado?, ¿De qué sirve que los chavos se gradúen de técnicos o profesionistas si no hay oportunidades de nada?.



Y por cuarto lunes consecutivo, trabajadores de AHMSA 2 en resguardo domiciliario acudieron ayer a la Sección 288 en busca de una posible señal para retornar a laborar a dos meses y medio de que como medida preventiva de protección frente a Covid-19 fueron enviados a sus casas, pero la desesperación y angustia por falta de presupuesto los mantiene ávidos de alguna noticia favorable.



Hasta mañana