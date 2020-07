26 Julio 2020 03:10:00

Privilegiado

El que se sacó la lotería sin comprar boleto fue el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, al que por alguna razón o persona le autorizaron recursos por casi un millón de pesos para el arroyo.



En estos tiempos es un gran logro, con eso de que la 4ª.T lleva la bandera de lucha contra la corrupción y está en más quita que pone en fondos y programas, así que Frontera corrió con suerte.



Si el Fondo Minero, de donde le asignaron la partida a Siller, fue el salvavidas en los municipios, tiempo pasado, ahora es una incógnita como muchas otras partidas federales.



SESIÓN DISTANTE



El aniversario 443 de Saltillo no quiso pasar desapercibido; bajo la nueva normalidad de algunos cuantos y distantes se celebró la Sesión Solemne de Cabildo para entregar la Presea Saltillo 2020.



Sorteando al coronavirus anda José María Frausto Siller, a quien le ha tocado llevar la representación del Gobernador en distintos actos y ayer acompañó al alcalde Manolo Jiménez.



Entre los galardonados, Karim Saade, Francisco Miguel Aguirre, los Saraperos por sus 50 años, dentro de los protocolos frente a Covid se cumplió.



REBELAN



Los estudiantes de la UAdeC empezaron a rebelarse contra los directivos por el incremento de cuota de inscripción, que no es tanta pero que les molesta, dadas las condiciones en que terminaron y van a empezar el ciclo escolar.



El movimiento de estudiantes exhortó a los alumnos a manifestarse en Saltillo y Monclova, contra lo que consideró un abuso.



Los jóvenes harán un pliego petitorio con aportaciones de los estudiantes, se dicen promotores de la cultura democrática, le suena la frase: la juventud empezará a hacer valer sus derechos y presencia, aguas.



AGUAS CON “HANNA”



Alcaldes precavidos valen por dos, ante la alerta lanzada por la entrada con fuerza del Huracán Hanna, el alcalde Alfredo Paredes puso a trabajar al departamento de Protección Civil y al de Obras Públicas para dragar tramos de corriente de agua.



Todos con el pendiente de la llegada de lo que sería la cola de “Hanna”, una tormenta tropical que dicen traerá lluvias persistentes como para causar desmanes en zonas de riesgo.



Si el Covid no los retiene en su casa, ojalá que “Hanna” sí les ponga un freno a esos ciudadanos que no ayudan para contener la pandemia.



CAMINANTES



Los Caminantes partieron ayer, un grupo de cinco varones que en honor a los antepasados de las tierras desérticas y clima extremo, recorrerán 340 kilómetros en una ruta que inicia en Cuatro Ciénegas y termina en Boquillas del Carmen.



En el Museo Cultural de Nadadores del Dr. Américo De la Cruz, se puede decir les dieron la bendición, tras una reseña histórica de los lugares que van a recorrer para regresar con una buena historia al cabo de 7 días.



Desde Cuatro Ciénegas salen a las 4 horas del domingo y planean recorrer 55 kilómetros diarios, a la cabeza responsable de la Volanta, Jorge Zamora Zavala.



En serio qué aventura y ¡qué valor! con el clima que prevalece por esta región, Dios los cuide y regresen con grandes anécdotas.



PERSISTEN



Los del Frente AntiAMLO volvieron a realizar su caravana en distintas ciudades de la República; Monclova no iba a hacer la excepción, no serían muchos pero siguen haciendo ruido, ejerciendo su derecho a libre expresión.



A los obradoristas les ofende, se burlan de que sean 20 vehículos los inconformes, juran que es imposible quitarle la Presidencia de la República a su presidente y puede que sea cierto, pero los FRENAA persisten.