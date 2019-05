12 Mayo 2019 04:10:00

Problemas en el Chavarría

El caso de la atención a una paciente que dio a luz en un cuarto del Hospital General Salvador Chavarría, nos comentan que dejó muy preocupado al secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, porque mientras él está trabajando para atender de buena manera las situaciones en los distintos hospitales, hay personas que no le siguen el paso, así tan sencillo.



Aquí hay varias reflexiones, primero el porqué no han acabado con el funcionamiento de los quirófanos, esa es una responsabilidad del nivel central y del propio hospital, otro, si bien los residentes-como dice el Dr. Monárrez- no dependen de la secretaría, ¿dónde estaban los encargados de enseñanza y el subdirector médico del hospital en el instante del parto? En los pasillos del hospital se comenta que el mismo director se dio cuenta de los hechos un día después, ¿nadie le avisó antes? ¿No hay comunicación entre el personal de guardia y la dirección? ¿Por qué no hubo comunicación con la familia de la paciente?



Muchas preguntas que esperamos se resuelvan en los próximos días, lo que sí pudimos indagar es que el mismo doctor Bernal va a tomar cartas en este asunto, dado que no le gusta que la secretaría que él dirige quede mal parada ante la población.



III



HOY DOMiNGO CONCLUYE EN la presa La Amistad el trasvase de agua para fines de abasto hacia la presa Falcón en Tamaulipas, por lo que el nivel de riesgo de migrantes que cruzan a Estados Unidos deberá de disminuir y también el número de migrantes que fallezcan en su intento…



ESO TAMBIÉN DEBERÁ DE ser una alerta para las autoridades encabezadas por Paúl del Rincón en Aduanas y Protección Fronteriza, pues si ahora se capturan a 400 diarios procedentes de los municipios de Jiménez, Acuña y Piedras Negras, con esta condición de riesgo menor y facilidad mayor se incrementará el cruce y el número de detenidos…



TODO ESTE ASUNTO HA CAUSADO crisis en las autoridades migratorias y de aduanas, pues son cientos y cientos de migrantes que no pueden ser procesados ante los jueces y por ello es que los dejan en libertad ya en territorio norteamericano…



HABRÁ QUE VER CÓMO es que ahora se comporta el fenómeno que ha dado ya dolores de cabeza a las autoridades de ambos lados de la frontera…



HAY QUE RECONOCER QUE vienen más migrantes para cruzar a Estados Unidos por esta zona que por otras regiones, pues el tema de la seguridad también es una ventaja que se tiene en esta región, comparado con lo que se vive en Tamaulipas, Baja California o Chihuahua…



III



AHORA QUE SE PRESENTÓ un fenómeno de que migrantes cubanos y venezolanos engañaron a las autoridades de Estados Unidos y cruzaron la guardarraya en autos privados o taxis, las autoridades del lado mexicano se pusieron estrictas e incluso los dueños de las concesiones de taxi limitaron que sus choferes trasladaran a migrantes…



Y ES QUE LOS CUBANOS y venezolanos cruzaron la guardarraya y pidieron asilo, pero se encontraron que primero pasarán 90 días en prisión y luego serán deportados…



ESO SERÁ UNA ADVERTENCIA PARA los migrantes que se encuentran del lado mexicano para que no repliquen la estrategia y también afectó la gestión que realiza el empresario Héctor Menchaca como enlace del municipio con las autoridades para la gestión de solicitudes de asilo político, mientras su espera la realizan del lado mexicano…



EL TEMA HA PROVOCADO QUE se haga más lenta esta gestión y que ya en los albergues se limite la llegada de nuevos solicitantes porque los trámites se han detenido…



III



POR CIERTO QUE EN LO que a albergues se refiere, ya está lista la antigua cárcel juvenil para que sea un nuevo punto en donde se atenderá a poco más de un centenar de migrantes…



NO SABEMOS SI SERÁ de albergue permanente o solo de tres o cuatro días, pero lo que sí sabemos por voz del padre Pepe Valdés, es que la Diócesis no tiene dinero con qué operarlo…



POR ELLO ES QUE hasta ahora no se ha querido mover mucho a que se los entreguen, además le falta equipamiento de cocina y más detalles que se detienen por el tema presupuestal…



LO QUE NOS PREGUNTAMOS ES hasta cuándo el Gobierno federal le entrará con recursos para la atención de migrantes, pues es muy sencillo que les permitan entrar allá por la frontera sur con un documento o permiso para estar un mes o un año en México, pero no cuestionan cómo es que esos migrantes subsistirán en su trayecto a la frontera y en su estadía en la frontera…



OJALÁ Y QUE ESTE FENÓMENO no se convierta en un factor del tema de la seguridad, porque para nadie es desconocido de la mano de obra que la delincuencia recluta por las buenas o por las malas…