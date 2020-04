30 Abril 2020 04:10:00

Problemas en el INDEX

Ayer una maquiladora vivió problemas por la información inexacta e incorrecta que se difundió vía redes sociales…



La información sin fuente y que causó preocupación y hasta pánico entre los trabajadores de dicha maquila, incluso provocó que en el segundo turno de la empresa en su gran mayoría se negara a entrar a laborar provocando que la programación de producción se atrasara..



Es una empresa esencial que incluso elabora partes para equipamiento médico de alta especialidad…



Ante el pánico que se causó, unos 600 trabajadores no quisieron entrar a laborar y a pesar de que la empresa ofrecía analizar la situación pues se trataba de un caso de un familiar de paciente positivo que ya no labora en la empresa, lo normal sería aislar y analizar a los compañeros cercanos y a quienes compartían camión de transporte de personal, pero no a toda la planta…



Sin duda que Blanca Tavares presidenta de las maquiladoras deberá tocar este tema y orientar sobre cómo se debe de manejar el asunto, amén de discutirlo en las reuniones de los lunes con el resto de los presidentes de cámaras empresariales.



Coronavirus en Eagle Pass

Donde se pusieron las alarmas fue en Eagle Pass, ciudad que gobierna Luis Sifuentes…



Resulta que luego de que el domingo pasado llegó un contingente de la Guardia Nacional a esta ciudad para realizar pruebas gratuitas de Covid-19, tras analizar a los interesados en realizarse el test se lograron tomar 113 muestras totales el día domingo…



Ante ello, ayer se tuvieron los primeros resultados de los exámenes de la primera parte de este paquete y de un día para otro crecieron 50% el número de casos positivos al pasar de 16 a 24 personas con Covid-19…



Lo preocupante es que precisamente cuando en esta ciudad ya se preparan para la reapertura de negocios no esenciales, no todos, pero si una gran parte, surge este brote o la realidad se ve más clara en cuanto al número de enfermos para una ciudad de 30 mil viviendas…



Veremos y diremos si este asunto no preocupa también a los del sur del río Bravo, pues al final de cuentas los residentes de Eagle Pass sí pueden cruzar todos los días y cada que quieran hacia México, cuando la realidad en esa zona es más complicada que en Piedras Negras…



Redoblando esfuerzos en la UTNC

Desde la llegada de Óscar López a la rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, se ha visto un cambio muy positivo en cuanto al manejo del tema de la excelencia académica, así como también el apoyo directo a los alumnos para que cumplan de manera completa con las necesidades y requerimientos con las empresas a donde se incorporan, incluso antes de que concluyan su carrera…



Se ve que a pesar del bajón en el presupuesto, pues el dinero federal ha escaseado para las escuelas de educación media y superior, el recién llegado rector, sabe y conoce del tema para hacer rendir en lo presupuestal y lo académico…



Ni qué decir de lo referente a las condiciones extraordinarias en las cuales se prepara a los estudiantes durante esta pandemia con educación a distancia y más comunicación digital y virtual con catedráticos y personal administrativo, en donde se debe tener un control para que no se reduzca la calidad educativa de los jóvenes…



Además en este año el rector ha logrado un nuevo reglamento de becas académicas en donde ahora sí, los estudiantes que muestran con calificaciones su esfuerzo recibirán este apoyo..



Y es que antes se les denominaba becas académicas pero a pesar de que los alumnos beneficiarios recusaban y volvían a tomar la materia el apoyo se mantenía…



Ahora quien obtenga arriba de 92.2 de calificación en automático tiene ya el beneficio…



Así los más de dos mil alumnos que ya cursan en esta escuela tendrán un incentivo para mantener sus buenos resultados y récord académico…



Día del trabajo extraordinario

Quienes tendrán un festejo muy sencillo del Día del Trabajo será el gremio sindical pues a pesar de que hace más de una década no se realiza el desfile conmemorativo, la realidad es que este año la fecha llega con una pandemia que tiene semiparalizadas las empresas, los trabajadores y la actividad en general…



Sin trabajo, a medio sueldo y con una angustia económica y social es como este 2020 se celebrará el primero de mayo…



Leocadio Hernández Torres, Sarita Mijares y más dirigentes como Oswaldo Mata hoy más que nunca deberán están cercanos a sus trabajadores que representan…