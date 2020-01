08 Enero 2020 04:10:00

Problemas en Lancer

Donde se presentaron más problemas fue en la empresa Lancer, ubicada rumbo a la zona de tolerancia al norte de la ciudad, luego de que al menos tres de sus mandos gerenciales fueron recortados de la nómina…



Esta semana nos confirmaron el hecho, tanto por el lado sindical como por el lado patronal allá en San Antonio, donde nos comentan que se trata de un reajuste en el sistema de administración de la planta que elabora máquinas despachadoras de refresco…



Hay que dejar en claro que Lancer desde hace tiempo enfrenta problemas por una baja en la demanda a nivel mundial de este tipo de productos, lo que se ha reflejado en el recorte de su plantilla laboral a casi la mitad de lo que tenían en el 2018…



Pero la cosa del despido de los tres gerentes no ha quedado tan claro, sobre todo si analizamos que se puede dar un cambio gerencial en uno de los mandos, pero cuando se van dos o tres de golpe, tal vez podría ser otro el motivo…



Ante eso habrá que esperar qué es lo que sucede en la Junta de Conciliación y Arbitraje, oficina a cargo de la abogada Mónica Flores, mañana que retornen a trabajar con normalidad en las oficinas gubernamentales para ver qué sucedió, si fueron más empleados de confianza que sólo los gerentes y ver qué sucede en Lancer y cómo pinta el año para esta empresa…



Hay que señalar que desde hace tiempo también los propietarios de la misma, que están en San Antonio, Texas, ya buscaban reubicar su planta, luego de que les incomoda esta zona de alto riesgo por estar en la entrada o retorno de la zona de tolerancia, la zona del vicio y también muy cercana al río Bravo, por lo que no se descarta que en el corto o mediano plazo se mude a una nueva nave en otro parque industrial…





Festejo en la Diócesis



Donde están de aniversario, contentos y de festejo es en la Diócesis de Piedras Negras, pues hoy hace 17 años, un miércoles tempranito, en ciudad del Vaticano se anunciaba la creación de la diócesis fronteriza de Coahuila, mediante la escisión de la Región Carbonífera y Norte de la Diócesis de Saltillo…



También en ese mismo día, monseñor Alonso Garza Treviño recibía la noticia de que era nombrado obispo responsable de esta región católica con todo lo que eso representa…



Zona de contrastes, con más de 400 mil habitantes y con feligresía católica mayoritaria, pero también con una influencia de muchas organizaciones religiosas extranjeras, el ahora obispo conoció de la responsabilidad que asumía y de cómo es que enfrentaría los retos para fortalecerla y convertirla en una zona importante y con católicos fieles y practicantes…



Los retos que ha enfrentado la diócesis han sido importantes y también el apoyo que ha tenido la feligresía católica en situaciones complicadas y tragedias como el accidente de la mina Pasta de Conchos en la Carbonífera, la inundación del 2004 o el tornado del año 2007 en la zona de Piedras Negras, han sido retos cruciales para el obispo y sus sacerdotes…





En muletas Secretario de Ayuntamiento



El que fue de visita al médico para una cirugía programada fue el abogado, notario con licencia y secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro…



Y es que el número dos del municipio de Piedras Negras requirió de una cirugía en una de sus rodillas por un problema que enfrentaba y que ya estaba programado para atenderse…



Pese a ello, luego de la cirugía en estos días de descanso y festivos, “Tato” se reincorporó a sus labores con todo y muletas para no descuidar los pendientes de arranque de año, sobre todo los prioritarios como son las reuniones de coordinación de seguridad…





Prepara maletas y zapatos para la campaña



Aunque no lo puede aceptar aún, quien ya prepara la solicitud de licencia en la Dirección de Obras Públicas y también los zapatos de goma “pa’ la caminada” es Anselmo “Chemo “ Elizondo…



Muy perfilado para contender como candidato a la diputación por el distrito 2 local se ve al actual titular de Obras Públicas, quien podría tener los días contados en su actual responsabilidad para irse ya a preparar su campaña por el partido Morena o una alianza PT-Morena…



Aunque hay otros que han sonado y unos más que se han ilusionado (o “encuerdado” solos), dicen los que saben y han visto las encuestas que es “Chemo” el que tiene todo para contender y tal vez, dar la pelea cerrada para irse a legislar allá a Saltillo…



Pero antes que pedir permiso, que no licencia porque no fue electo en ese cargo, Elizondo apresura dejar todo en orden, porque ahí en Obras Públicas hay muchísima chamba, muchas obras en proceso y mucha inversión…