09 Enero 2020 04:10:00

Problemas en Zaragoza

Ángeles Flores, alcaldesa de Zaragoza, luego de despedir a medio gabinete y colaboradores que la llevaron al triunfo en la pasada elección, hoy enfrenta una crisis por un tema de errores aparentemente cometidos por la adrenalina de sus oficiales de Policía…



Por supuesto que la alcaldesa no dará la cara, no atenderá los llamados de entrevista y mucho menos explicará qué pasó en una situación tan delicada como la que le ocurrió a una familia de su municipio, que llegaba a su casa y que quedó en medio de un fuego cruzado o una confusión de sus policías locales…



Difícil el asunto, pero peor el manejo y sobre todo que no salga a ver cómo están los lesionados, no atienda a su responsabilidad y menos se preocupe por sus gobernados….



Lástima de cómo es que los habitantes de Zaragoza le brindaron su confianza y ahora ella les paga con una mala acción y peor reacción, cuando debería de estar al pendiente y sobre todo ayudar a una familia con tres pequeñitas, una de las cuales falleció de forma accidental, que solo llegaban a su casa y que estuvieron en la calle equivocada en el momento equivocado y frente a policías mal preparados…





Bata blanca y Morena



No estoy para contarles, pero me dicen allá en Saltillo, en el bunker estatal de Morena de José Guadalupe Céspedes, que acá por la Región Norte ya se perfilan candidatos para contender en las próximas elecciones y no solo para buscar ser diputados locales, sino incluso ya prepararlos para ser candidatos a algunas alcaldías…



Me comentan que será una sorpresa el candidato a la diputación local de Morena por el distrito uno, con cabecera en Acuña, pero que además abarca los municipios de Jiménez, Zaragoza, Morelos y Allende…



Ya incluso los suspirantes se han reunido con la dirigencia de Morena y otros con padrinos políticos de alto peso en el CEN moreno y que darán la pelea en varios municipios…



Las candidaturas se registrarán del 15 al 19 de abril, pero algunos serán de la bata blanca, es decir, profesionales de la Salud que ya se mueven, que ya trabajan y que ya dijeron que si quieren y quieren ir fuertes por una diputación local, que ya tienen experiencia y que son muy, pero muy conocidos por la gente…





Armando Guadiana amanece en Piedras



En el restaurante Casa Grande, hoy en punto de las 8 de la madrugada, amanece el senador por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina…



El senador de mayoría se reunirá con el alcalde Claudio Bres, además de representantes de los medios de comunicación, con quienes platicarán de asuntos relevantes para la zona fronteriza, para los habitantes de Piedras Negras…



Guadiana Tijerina ha mantenido una cercanía constante con los reporteros, lo que le ha valido mucha presencia y sobre todo contacto permanente esté o no en Coahuila. Se entera de todo gracias a sus amigos periodistas y sobre todo siempre tiene varias versiones de lo que sucede para sacar sus propias conclusiones…





Pendiente revisado ecológico



Quien ya tiene todo listo para iniciar con el Revisado Ecológico es el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales…



Luego de que se envió el equipo a mantenimiento ya está de regreso y solo se hicieron pruebas y conexiones, por lo que a más tardar el viernes próximo se daría el banderazo a este proceso de revisado…



Esperemos que no haya mucha demanda en principio o que sea moderado a lo largo del horario disponible, pues son 60 mil vehículos potenciales a revisarse y solo una máquina en principio para el proceso…



La medida es muy buena, ayuda, beneficia al medio ambiente y si ahora sí se contemplan sanciones a quien no cumple, sin duda que serán más los que se animen, obligados por el temor a la multa, que acudan al revisado de sus automotores…



El costo es muy bajo para particulares y con ello se demuestra que no es recaudatorio, siempre y cuando lo hagas a tiempo y sin pensarlo, porque si dejas pasar meses y meses, al final pensarán que el costo de más de 100 pesos es elevado…