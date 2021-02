06 Febrero 2021 04:10:00

Problemas rebasan a Lenin Pérez

Esta semana se armó escándalo luego de una serie de disputas entre integrantes de UDC en Acuña que incluso terminó con recomendaciones públicas, vía redes sociales, en contra de los candidatos y la planilla de quien encabezará la candidatura a la Presidencia Municipal en aquella frontera…



Y es que presuntamente, alguien no se sintió atendido como socio de UDC, tras exigirle al candidato, cuentan los propios udecistas que quería varias regidurías en la planilla además de dos direcciones de gabinete…



Como la candidatura la secuestró UDC, pero el que manda es Morena en Acuña, por supuesto que no accedieron a las exigencias solicitudes de los udecistas y eso terminó mal…



No sólo le comenzaron a tirar a Emilio de Hoyos en las redes sociales, duro y a la cabeza, sino que el tema se extendió mucho más y generó preocupación en Morena, donde piensan que con o sin UDC ellos pueden ganar la alcaldía y no requieren de pleitos que debiliten la alianza o coalición…



Lo peor del caso es que, en esta división de simpatías y desacuerdos de regidurías y direcciones en reparto, ya surgieron divisiones graves, pues el partido Fuerza México ofreció a los inconformes de UDC una candidatura a la diputación federal por el distrito uno, algo que sin duda ha puesto en alerta a Morena por esos conflictos gratuitos que tienen por culpa de los udecistas…



Reconocimiento a policías por reacción

El que atinadamente reconoció la labor de las corporaciones policiacas por su trabajo luego de la agresión contra oficiales municipales, fue el alcalde Claudio Bres…



Y es que dentro de todo el caos que se generó ante ese hecho durante la madrugada, las distintas corporaciones no se arrugaron ante la problemática y por el contrario, de nueva cuenta, dejaron en claro de que están hechas y cuál es su solidez para hacer frente a estos retos que se han presentado de forma pausada en los últimos meses…



Atrapar a varios de los responsables y sin duda avanzar en las investigaciones es un asunto de mucha importancia, además de la confianza que fortalecen ante la población por la respuesta rápida a este hecho…



Seguramente también las investigaciones continúan y será cuestión de días para que surjan más detenidos y personas bajo investigación para que estos hechos se concreten y quienes sean los responsables comparezcan ante un juez y sean sancionados…



La coordinación entre los tres niveles de Gobierno es importante y así lo ha destacado el alcalde Claudio Bres para sacar adelante los factores que puedan ir contra la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de la que hoy por hoy es la mejor frontera para vivir…



Fiscal en Piedras Negras

Quien estuvo el fin de semana en la Región de la Carbonífera y Piedras Negras fue el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara…



El mandamás de la Fiscalía se reunió en la Carbonífera con mandos de la dependencia para evaluar los expedientes y analizar los fenómenos que se han presentado en materia de denuncia de distintos tipos de delitos y su correlación con la pandemia…



Se busca que no haya hechos extraordinarios que se conviertan en un fenómeno y que el trabajo de la Fiscalía los detecte a tiempo y que logren sobre todo evitar que su impacto en la población sea importante…



En Piedras Negras, la Fiscalía tenía programado para hoy sábado una reunión con los medios de comunicación para hablar sobre el avance de la investigación del ataque a los policías municipales y también presentar cómo van esos trabajos y en breve ya lograr avances concretos y que quienes se encuentran detenidos como presuntos responsables sean vinculados a proceso por un juez penal…



En esta semana se suscitaron tres agresiones contra corporaciones policiacas en distintas partes del estado y por fortuna no hubo bajas además de que las fuerzas de la ley respondieron de la mejor manera a los incidentes tanto en hidalgo, como en la Región Centro y en Piedras Negras…



También el fiscal puso en alerta a los integrantes de dicha institución para evitar sorpresas, si consideramos que los hechos de agresiones ya se han presentado en la zona norte y centro del estado…



Otra afectación al comercio en febrero

Tal y como ha ocurrido en los 10 meses y medio de pandemia, en el mes de febrero, donde se tiene una fecha especial para el festejo del Día del Amor y la Amistad y que es aprovechada para fiestas, ventas y mucha actividad comercial, las autoridades deberán de nueva cuenta advertir a la población sobre abstenerse de abrazos, besos y fiestas del 14 de febrero…



Seguramente esto es lo que señalará el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho y el secretario de Salud, Roberto Bernal, si consideramos que apenas se siente ya el efecto de las restricciones de movilidad y cierre de comercios en la estadística de casos Covid positivos…



En Piedras Negras alcanzamos ya las 400 personas fallecidas por coronavirus, también 200 en Eagle Pass y si no hacemos caso a las recomendaciones para este mes de febrero, la ola de contagios continuará para las siguientes semanas y meses…